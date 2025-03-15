Свое мнение по этому поводу он озвучил во время брифинга относительно последних событий в субботу, 15 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Как отреагировали на результаты встречи в Джидде

Комментируя результаты виртуального саммита, Владимир Зеленский отметил, что все осознают необходимость поддержки Украины и давления на Россию в текущей ситуации. По его словам, все оценили результаты встречи делегаций США и Украины.

Все поздравили Украину с реальной победой в Джидде, победой дипломатии, все считают, что это серьезный прогресс, и теперь выкрутиться России будет сложно, она должна продемонстрировать, что поддерживает окончание войны или она хочет продолжать войну,

– заявил он.

Напомним, по результатам переговоров в Джидде, США возобновили обмен разведывательной информацией и оказание помощи Украине. Эту информацию также подтвердила американская сторона. Также Киев согласился на предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней.

Стороны также обсудили важность гуманитарных инициатив, в частности во время упомянутого режима прекращения огня. Включая обмен военнопленными, освобождение незаконно удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно депортированных украинских детей.