Свою думку з цього приводу він озвучив під час брифінгу стосовно останніх подій у суботу, 15 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як відреагували на результати зустрічі у Джидді

Коментуючи результати віртуального саміту, Володимир Зеленський зазначив, що всі усвідомлюють необхідність підтримки України та тиску на Росію у поточній ситуації. За його словами, усі оцінили результати зустрічі делегацій США та України.

Всі привітали Україну з реальною перемогою в Джидді, перемогою дипломатії, всі вважають, що це серйозний прогрес, і тепер викрутитись Росії буде складно, вона повинна продемонструвати, що підтримує закінчення війни або вона хоче продовжувати війну,

– заявив він.

Нагадаємо, за результатами переговорів у Джидді, США відновили обмін розвідувальною інформацією та надання допомоги Україні. Цю інформацію також підтвердила американська сторона. Також Київ погодився на пропозицію щодо негайного припинення вогню на 30 днів.

Сторони також обговорили важливість гуманітарних ініціатив, зокрема під час згаданого режиму припинення вогню. Включно з обміном військовополоненими, звільненням незаконно утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово депортованих українських дітей.