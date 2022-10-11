Владимир Зеленский 11 октября обратился в страны-члены ЮНЕСКО. Президент говорил о том, что массированные обстрелы накануне показали, что России не место в этой организации.

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Что Россия делает в ЮНЕСКО

С начала полномасштабного наступления оккупанты не скрывают своей дикости и варварства. Зеленский даже убежден, что Россия гордится тем, какие разрушения в нашей стране.

Уважаемые защитники культурных достижений человечества, скажите, почему представители России до сих пор среди вас. Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста,

– сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил организацию за все заявления и принципиальную позицию по защите культуры Украины от российской агрессии. Однако, по мнению президента, нужны новые шаги, которые укрепили бы наше государство.

Государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культуры и природному наследию – в комитете ЮНЕСКО. Это обесценивает сам институт, его вес и репутацию,

– заявил Зеленский.

Исключение России было бы историческим примером для всех в мире, что врагов культуры, исторического наследия, образования и науки никто не будет терпеть.

Уничтожение государством-агрессором культуры Украины

Около 10:00 10 октября министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что оккупанты запустили ракеты по центру столицы. В результате повреждены Национальный университет Шевченко, музей Ханенко, музей имени Тараса Шевченко, парк имени Тараса Шевченко.

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Как и Зеленский, Ткаченко отметил то, что Россию нужно исключить из ЮНЕСКО. После массированной атаки он разговаривал с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по этому поводу. По словам министра, следует рассмотреть, в частности, вопросы помощи Украине для сохранения наследия и санкций против российских "культурных деятелей".

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