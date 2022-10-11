Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до країн-членів ЮНЕСКО. Президент говорив про те, що масовані обстріли напередодні засвідчили, що Росії не місце в цій організації.

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Що Росія робить у ЮНЕСКО

Від початку повномасштабного наступу окупанти не приховують свого дикунства та варварства. Зеленський навіть переконаний, що Росія пишається тим, які руйнування спричиняє в нашій країні.

Шановні захисники культурних здобутків людства, скажіть, чому представники Росії досі серед вас. Що вони роблять в ЮНЕСКО. Як, взагалі, можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терористки,

– сказав президент.

Також Зеленський подякував організації за всі заяви та принципову позицію щодо захисту культури України від російської агресії. Однак, на думку президента, потрібні нові кроки, які б зміцнили нашу державу.

Держава-терористка точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культури та природної спадщини – у комітеті ЮНЕСКО. Це знецінює саму інституцію, її вагу та репутацію,

– заявив Зеленський.

Виключення Росії було б історичним прикладом для усіх у світі, що ворогів культури, історичної спадщини, освіти та науки ніхто терпіти не буде.

Знищення державою-агресоркою культури України

Близько 10:00 10 жовтня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що окупанти запустили ракети по центру столиці. Внаслідок цього пошкоджено Національний університет Шевченка, музей Ханенків, музей імені Тараса Шевченка, парк імені Тараса Шевченка.

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Як і Зеленський, Ткаченко наголосив на тому, що Росію потрібно виключити з ЮНЕСКО. Після масованої атаки він розмовляв з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції щодо цього. За словами міністра, потрібно розглянути, зокрема, питання допомоги Україні для збереження спадщини та санкцій проти російських "культурних діячів".

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