Під час масованої ракетної атаки 10 жовтня об'єкти культурної спадщини зазнали найбільших пошкоджень у Києві. З інших куточків України інформація поки не надходила. Про це в ефірі національного марафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Обстріл об'єктів культури – черговий доказ російського варварства

Олександр Ткаченко підкреслив, що у кварталі навколо парку Шевченка, який обстріли росіяни, розміщені лише історичні будівлі. Про критичну чи військову інфраструктуру не мовиться взагалі, однак, це не зупинило Росію.

Окупанти випустили ракети по філармонії, двох музеях, бібліотеці та навіть Володимирській Гірці.

Святий Володимир Хреститель – це ті "скрепи", так би мовити, на яких, вони (росіяни – 24 канал) наголошують, що стоїть, у тому числі, сучасна Росія. Нічого святого нема,

– підкреслив Ткаченко.

Фахівці вже відновлюють пошкоджені будівлі. На щастя, експонати не постраждали. Втім, лише завдяки тому, що ще від початку повномасштабної війни спеціалісти проводили роботи для їх убезпечення.

Зверніть увагу! Від 24 лютого Росія пошкодила в Україні 550 об'єктів культурної спадщини. Олександр Ткаченко переконаний, що це черговий доказ варварства.

Росію можуть виключити з ЮНЕСКО

Міністр зазначив, що після масованої російської атаки розмовляв із колегами з Британії, Німеччини та Франції, аби провести негайну зустріч керівників культури "Великої сімки". Зокрема, мають розглянути три основні питання:

допомога Україні для збереження спадщини;

санкції проти російських так званих "культурних діячів";

спільні дії щодо протидії дезінформації та російській пропаганді.

Також Україна проінформувала про наслідки обстрілів ЮНЕСКО. Ткаченко нагадав, що питання виключення Росії з цієї організації вже неодноразово намагалися відкласти. Однак, зараз вона стало ще більш нагальним. Тож міністр сподівається, що зовсім скоро членство держави-агресора у ЮНЕСКО все-таки припинять.

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Що відомо про масовану атаку Росії в Києві

10 жовтня російські загарбники масово вдарили ракетами по українські столиці. Снаряди влучили в дитячий майданчик, житлові будинки, Київську ТЕЦ, заклади освіти та культури, а ще дипломатичні будівлі.

Ввечері міський голова Віталій Кличко повідомив, що загарбники пошкодили 45 житлових будинків, 5 об'єктів критичної інфраструктури, 3 школи, дитячий садок, 2 адмінбудівлі та 2 заклади охорони здоров'я.

Під час російської атаки також постраждав візовий відділ консульства Німеччини та будівля Консультативної місії ЄС. Одна з ракет вибухнула біля посольства Румунії.

Від рук ворога загинули ще 7 киян, 49 – отримали поранення.

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