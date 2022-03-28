Нам нельзя перегореть, – Зеленский записал новое обращение к украинцам

Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 28 марта. Он подчеркнул, что есть хорошие новости – нашим защитникам удается продвигаться по Киевщине.

Глава государства подчеркнул, что ВСУ возвращают контроль над украинской территорией, пишет 24 канал. Освободили уже, в частности, Ирпень и теперь отталкивают оттуда оккупантов.

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Ситуация остается напряженной, но нельзя перегореть

Впрочем, рано говорить о безопасности в той части Киевщины. Ведь боевые действия все еще продолжаются. Российские войска удерживают под своим контролем север области, имеют ресурсы и живую силу. Враг пытается восстанавливать разбитые подразделения.

"Уровень потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что так будет с каждым", – добавил Зеленский.

Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донбасс, южные области – повсюду ситуация остается напряженной. Это безжалостная война против нашего народа,

– подчеркнул президент.

Глава государства сообщил, что по состоянию на 28 марта российские атаки унесли жизни 143 человек. Мариуполь, к сожалению, все еще остается заблокированным. В этот день оккупанты не дали возможности организовать ни одного гуманитарного коридора, не дали "тишину".

Зеленский призвал воспринимать ситуацию уравновешенно и мудро – без чрезмерной эйфории от успехов, но без самонакручивания. Мол, нам еще нужно время и оружие, еще придется сразиться. "Нельзя завышать ожидания. Просто чтобы не перегореть", – пояснил он.

Об итогах переговоров с международными партнерами

Президент рассказал о договоренностях с Лондоном – там пообещали еще большую поддержку нашей обороны и ужесточение антироссийских санкций.

– там пообещали еще большую поддержку нашей обороны и ужесточение антироссийских санкций. Канада выступает за ужесточение реагирования мира на катастрофу, созданную оккупантами в украинских городах.

выступает за ужесточение реагирования мира на катастрофу, созданную оккупантами в украинских городах. Общаясь с главой правительства Германии , Зеленский отмечал необходимость усилить санкционное давление на государство-агрессора.

, Зеленский отмечал необходимость усилить санкционное давление на государство-агрессора. Был и разговор с президентом Азербайджана . Политики обсудили гуманитарную поддержку и ситуацию на территориях, куда вошли российские войска.

. Политики обсудили гуманитарную поддержку и ситуацию на территориях, куда вошли российские войска. Еще одно достижение – Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в новой системе гарантий, которую еще прорабатывают.

Зеленский раскритиковал пассивную санкционную позицию

В течение следующей недели Зеленский выступит в парламентах стран-партнеров – Дании, Норвегии, Нидерландов, Греции и Австралии.

Политик подчеркнул, что Украина не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов в отношении России. Мол, нельзя говорить, что ответ будет только тогда, когда российские войска "что-нибудь сделают". Ведь о превентивных ограничениях говорилось и до вторжения, но эти призывы проигнорировали.

Зеленский возмущен намеками на то, что якобы усиление санкций, в том числе эмбарго на поставку российской нефти в Европу, возможно в случае, если наш враг применит химическое оружие.

Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего все это дошло. Ждать химического оружия... Мы, живые люди, должны ждать,

– высказался глава государства.

И напомнил, что российские военные уже совершили много зверств, заслуживающих нефтяного эмбарго. Ведь захватчики используют в Украине фосфорные бомбы, обстреливают химические производства и атомные электростанции.

"Если же санкционные пакеты слабы или работают недостаточно, то это создает у руководства России опасную иллюзию, будто они могут позволять себе и дальше то, что делают сейчас. А за это украинцы платят тысячами жизней", – подчеркнул Зеленский.

Учитывая это, политик анонсировал создание группы экспертов при Офисе Президента, которые будут на постоянной основе анализировать примененные против государства-агрессора санкций.

Президент наградил наших защитников

Кроме того, глава государства сообщил, что сегодня подписал важные указы о награждении военных ВСУ государственными наградами. По представлению нашего Главнокомандующего их получат 302 воина.

Зеленский записал новое видеообращение: смотрите видео