Будем распространять нашу смелость, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский считает, что миру пригодились бы 10% смелости, которую имеют украинцы. Мол, в таком случае никакой опасности для международного права и свободы народов вообще не было бы.

Это президент отметил в своем обращении к украинцам после 43 дней войны. Соответствующее видео Зеленский опубликовал вечером 7 апреля, сообщает 24 канал.

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Быть украинцами – это бренд

Политик подчеркнул, что война сейчас демонстрирует, как много всего мир не хотел замечать в нашем государстве и людях, как много верил российской пропаганде и мифам об Украине, а не тому, что есть на самом деле. "Мы всегда были такими. Самыми смелыми в мире, я уверен", – отметил он.

Далее Зеленский подчеркнул, что украинцы постоянно боролись против любых проявлений тирании и защищали свободу – на каждых выборах, в революциях и войне. Наши люди обладают смелостью, чтобы бороться против всех сил России в воздухе, на земле и на море. И даже голыми руками идти против вражеской техники.

Глава государства добавил, что наш народ имеет смелость:

говорить всему миру, что лицемерие – это плохое оружие, и возвращать миру честность; побуждать крупнейшие глобальные компании забывать о бухгалтерии и вспоминать о морали; а всех политических лидеров, какими бы они ни были, учить хоть немного быть украинцами.

Вот это – наш бренд. Быть украинцами, быть смелыми. Будем распространять эту нашу смелость. Будем учить мир быть не просто чуть-чуть, а по полной смелыми. Как мы,

– подчеркнул политик.

Нужны санкции и оружие

Президент отметил, что уже есть определенные результаты. Это проявляется, прежде всего, в действующих антироссийских санкциях. Впрочем, чтобы остановить войну, которую Москва развязала против Украины, нужно, чтобы их было больше. "Нужны еще более смелые санкции. Смелость должна быть критерием для оценки решений", – добавил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что в первую очередь Украине нужно оружие. Такое, которое позволит одержать победу на поле боя. Это, по его словам, будет сильнейшей санкцией против России из всех, которые только могут быть.

Россия – самая большая угроза свободе

Не обошел президент и важное дипломатическое известие – Генассамблея ООН приняла решение об остановке членства России в Совете по правам человека. "Совершенно логично. Совершенно справедливо. Но также не без борьбы за это решение. Благодарен тем государствам, которые поддержали это", – отметил политик.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека. Возможно, когда-нибудь это изменится. Но сейчас это государство и его военные являются самой большой угрозой на планете для свободы, безопасности человека и концепции прав человека как такового.

Каждый из палачей будет найден

По словам Зеленского, после Бучи это уже очевидно. "А начались работы еще и по разбору завалов в Бородянке. Там гораздо страшнее. Еще больше жертв оккупантов", – отметил он. И добавил, что миру еще только предстоит увидеть, что российские военные натворили в нашем Мариуполе.

Глава государства рассказал, что россияне готовят провокацию в этом городе – намерены показать жертвы и цинично врать, что якобы убиты украинскими военными. Для этого оккупанты уже собирают трупы на улицах. Их они могут использовать где-нибудь в соответствии со своими пропагандистскими сценариями.

"Мы имеем дело с захватчиками, в которых не осталось ничего человеческого. Каждое убийство будет раскрыто. Каждый из палачей будет найден. Все, кто совершал изнасилование или мародерство, будут установлены. Ответственность – неизбежна", – заверил политик.

В Киев возвращаются дипломаты

Также президент отметил, что вместе с киевлянами в столицу возвращаются дипломатические представители других государств. Накануне вернулось посольство Турции, сегодня – посол Литвы. Еще раньше возобновило свою работу и посольство Словении. "Это тоже о смелости", – отметил он.

"Присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – это нормальная работа посольств. Это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица. Не губернский город России, а украинская столица", – подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского за 7 апреля: смотрите видео

7 апреля Зеленский выступил с речью перед парламентами Греции и Кипра. Завтра он планирует обращение к парламенту и народу Финляндии.