Зеленский записал обращение из Днепра

Владимир Зеленский в среду, 2 апреля, прибыл с рабочим визитом в Днепр. Во время этой поездки президент записал новое обращение к украинцам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский рассказал детали о визите в Днепр

Президент Украины в обращении сообщил, что прибыл с рабочим визитом в Днепр и уже провел ряд важных встреч. Так, Зеленский посетил украинских защитников, которые восстанавливаются после ранений, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Я хочу поблагодарить наших врачей, всем медицинским работникам, всем медицинским работницам, которые спасают наших ребят, наших девушек, наших военных и всех, кто пострадал от этих российских ударов. Один из крупнейших результатов в спасении жизней наших людей именно здесь, в Днепре, – более чем 40 тысяч раненых, 96% спасли,

– поблагодарил президент медиков.

Так, Зеленский сообщил, что обсудил с ветеранами инициативу – Титаны.UA. По словам президента, эта инициатива поможет преодолевать проблемы, будет помогать военным и не забывать о побратимах.

Кроме того, Зеленский добавил, что должны быть созданы возможности для реабилитации и развития ветеранов и в малых общинах. К примеру, их можно обустроить на базе школ.

"Действительно важно делать все, чтобы сохранялись связи ветеранов с их подразделениями, с собратьями, целом с Силами обороны. Если из-за военной бюрократии какие-то возможности для наших ветеранов помогать армии не работают, это точно нужно изменить", – подчеркнул Зеленский.

Поэтому, этим вопросом уже будут заниматься в Минобороны.

Также Зеленский добавил, что нужно создавать в Украине свои производства оборудования, всех инструментов, которые нужны ветеранскому сообществу для быстрой адаптации, для того, чтобы чувствовать себя полезными.