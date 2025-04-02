Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
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Володимир Зеленський у середу, 2 квітня, прибув з робочим візитом до Дніпра. Під час цієї поїздки президент записав нове звернення до українців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
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