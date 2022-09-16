Россия повторила в Изюме то, что было в Буче – мир должен реагировать: обращение Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, что в Харьковской области продолжаются следственные действия в районах, освобожденных от российской оккупации. В частности, наше государство фиксирует преступления оккупантов и доказательства того, что они виновны.

Эту информацию Владимир Зеленский рассказал в обращении вечером 16 сентября. Президент пояснил, что на освобожденных землях Харьковской области нашли застенки, где россияне издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, где держали даже иностранцев.

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Мир должен отреагировать на трагедию в Изюме

Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И сейчас мы только начали узнавать полную правду о том, что происходило в этой части Харьковщины,

– рассказал Зеленский.

Президент добавил, что хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу работников, которая:

побывает в этом месте у Изюма;

увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали российские террористы.

"Мы обеспечим полный доступ журналистам к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми, мы дадим такой доступ, который поможет сообщить миру, что рш**изм должен быть осужден", – сказал президент.

Он также добавил, что в Харьковской области россияне держали в подвале 7 граждан Республики Шри-Ланка, которые были студентами Купянского медицинского колледжа. Их спасли после деоккупации территории.

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Владимир Зеленский рассказал, что продолжается эксгумация тел на месте массового захоронения у Изюма.

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