В этой войне просто нельзя без победы, – Зеленский записал вечернее обращение к украинцам

Владимир Зеленский подвел итоги 29 дня полномасштабной войны. Украина противостоит российским оккупантам уже ровно месяц.

Президент отметил, что работа продолжается, ведь государство должно двигаться к миру. Об этом он сообщил в своем видеообращении в ночь на 25 марта.

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С каждым днем ​​нашей защиты мы приближаем победу, потому что в этой войне просто нельзя без победы. И нельзя останавливаться ни на минуту, потому что каждая минута – это о нашей судьбе и нашем будущем,

– сказал Владимир Зеленский.

Месяц несокрушимости Украины

Украинский лидер подчеркнул, что если бы Россия знала, что ее ждет на нашей земле, то точно побоялась бы нападать. Через месяц сопротивления:

мы удержали все главные направления вражеских ударов;

мир применил разрушительные санкции;

мы продолжаем работу, договариваемся еще о новых ограничениях.

Сегодня я сделал несколько важных обращений. К участникам саммита НАТО, саммита Большой семерки, к саммиту лидеров Европейского союза. В парламент Швеции. Это все ради поддержки для нашего государства. Она нам нужна для нашей защиты,

– подчеркнул президент.

Говорил с мировыми лидерами

Глава государства рассказал, что говорил с:

президентом Литвы господином Науседой;

премьер-министром Израиля Беннетом;

премьер-министром Британии Джонсоном;

президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

"Все ради того, чтобы Россия поняла одно: нужно искать мир", – объяснил Владимир Зеленский.

Подписал несколько указов

Президент подписал несколько очень важных указов:

присвоение звания Героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, из них пятеро, к сожалению, посмертно.

награждение государственными наградами 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 119 военнослужащих Вооруженных Сил.

награждение государственными наградами 14-ти руководителей местных общин, местной власти.

награждение государственными наградами 31-го медицинского работника.

присвоение почетного знака отличия "Город-герой Украины" Буче, Ирпеню, Ахтырке, Николаеву.

Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание героя миллионам и миллионам наших людей. Именно вам. Всем украинцам и украинкам, делающим все, что могут для победы. Для мира. Там, где они есть,

– заметил глава государства.

"Я благодарен каждому и каждой из вас. Каждому и каждой за этот месяц большой борьбы. И конечно – нашим Вооруженным Силам, конечно Нацгвардии, нашим пограничникам, врачам, спасателям, теробороновцам, разведчикам, работникам специальных служб и многим-многим людям, представителям других профессий, кто бережет нашу жизнь. Кто бережет нашу свободную Украину", – добавил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео