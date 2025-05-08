Пьяный "депутат" пытался подойти к Зеленскому на Крещатике во время записи обращения

Во время записи обращения Владимира Зеленского ко Дню памяти и победы над нацизмом на Крещатике произошел курьезный инцидент. К президенту пытался прорваться нетрезвый мужчина, который назвал себя "депутатом".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в Telegram-канале "Киевский Движ".

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К Зеленскому на Крещатике пытался подойти пьяный мужчина

В центре Киева, на Крещатике, произошел курьезный инцидент во время записи обращения президента Владимира Зеленского ко Дню памяти и победы над нацизмом. К главе государства пытался подойти мужчина, который был, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный "депутат" пытался подойти к Зеленскому на Крещатике: смотрите видео

На опубликованном видео видно, как охрана президента оперативно среагировала на нарушителя и перекрыла ему проход.

Также на видео можно услышать, как мужчина за кадром извиняется, вероятно, за своего знакомого. Заметим, что нарушителя возмутило такое поведение охраны президента.

Ты шо, дурак? Президент идет,

– говорит мужчина за кадром к своему знакомому.

На это герой видео твердо ответил: "а я депутат!".