Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы о ситуации на фронте, потребностях украинских военных и сотрудничестве с международными партнерами. Глава государства также анонсировал кадровые назначения в военной сфере и сообщил о подготовке продолжения программы закупки пикапов для войск на следующий год.

Об этом президент написал в своем телеграм-канале.

Что Павел Палиса доложил Зеленскому?

Во время встречи обсудили ситуацию на фронте, потребности украинских подразделений и обеспечение военных необходимой техникой. В частности, Зеленский сообщил о подготовке продолжения программы закупки пикапов на следующий год. Сейчас определяются ее объемы и финансирование.

Президент подчеркнул, что обеспечение армии такими автомобилями остается важной задачей, поэтому соответствующую поддержку нужно продолжать.

Палиса также рассказал о коммуникации с партнерами относительно поставок Украине средств противовоздушной обороны, турелей и другого оборудования.

Благодарю всех партнеров, которые поддерживают Украину,

– отметил Зеленский.

Что известно об антибаллистической системе FREYJA?

Отдельно президент и его заместитель обсудили приоритеты работы над антибаллистической программой FREYJA и договоренности с европейскими производителями.

По словам Зеленского, Украина продолжает двигаться к созданию эффективной системы противодействия баллистическим угрозам.

Ранее глава государства сообщил, что первые прототипы противоракетной системы FREYJA должны появиться уже зимой. В настоящее время продолжается интеграция компонентов, необходимых для ее работы.

Какие кадровые решения готовит Зеленский?

Во время доклада Павла Палисы также обсудили отдельные кадровые вопросы в военной сфере.

Президент сообщил, что соответствующие назначения будут произведены совместно с министром обороны Украины и Главнокомандующим ВСУ. При этом он не уточнил, о каких именно должностях и кандидатурах идет речь.

Напомним, Павел Палиса является заместителем руководителя Офиса Президента. Он имеет военный опыт и регулярно докладывает главе государства о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны.