Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его саммита с Путиным

Президент Украины жалеет, что не сможет встретиться с президентом США Джо Байденом до 16 июня. Таким образом встреча Байдена и Путина состоится раньше, чем встреча Байдена и Зеленского.

Слова украинского президента цитирует издание AFP, которому Зеленский недавно дал интервью.

Важно Россия слабее, чем кажется, а Путин – автократ, – Байден

По данным французского издания, Зеленский отметил, что сожалеет, что не встретился с Байденом до саммита с Путиным. Заметим, что встреча президента США и главы Кремля состоится в среду, 16 июня, в Женеве.

! Среди основных тем, которые планируют обсудить президенты, ситуация в Беларуси и территориальная целостность Украины.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не беспокоится относительно будущих переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, но придерживается принципиальной позиции – не воспринимать никаких договоренностей, достигнутых за ее спиной.

Что еще сказал Зеленский в интервью

Как пишет издание, Владимир Зеленский хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по Плану действий относительно членства в НАТО для Украины. Он также напомнил о сохранении военной угрозы России для Украины. Зеленский считает, что США могли бы предоставить и экономическую поддержку Украине.

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что на саммите НАТО не будут объявлены сроки и даты вступления новых членов.

По его словам, Альянс исходит из того, что Украине и Грузии нужно сосредоточиться на реформах и тогда вопрос присоединения решится сам собой. А пока среди стран-участниц нет единой позиции по поводу предоставления Украине ПДЧ.