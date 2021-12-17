Зеленский с женой и Ермаком побывали на съемках новогоднего "Вечернего квартала"

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком 16 декабря посетили съемки новогоднего "Вечернего квартала". Мероприятие проходило в Киеве во Дворце "Украина".

"Главком" пишет, что концерт начался после 20 часов – сразу после прибытия Зеленского. Зрителям в зале объявили, что рядом с ними сидит глава государства.

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Зеленский смеялся над шутками о себе на "Вечернем квартале"

Опубликованное в сети видео свидетельствует, что президент смотрел номер о себе и смеялся. Зеленского пародировал актер студии "Квартал 95" Юрий Великий. Вот одна из шуток:

Как же я рад снова оказаться в этом зале! Столько зрителей... Давно я такого количества людей без плакатов не видел.

А вот пример шутки от Юрия Ткача:

Интересно: если я расслабляю живот, пуговицу, которая выстрелит, будут считать покушением на президента?

Если забыли: коротко о том, что связывает Зеленского с "Кварталом 95"

Нынешний президент Украины был основателем студии "Квартал 95" и до начала политической карьеры был ее руководителем.

С мая 2019 Владимир Зеленский возглавил уже украинское государство, выиграв выборы с разгромным результатом (73,22% голосов во втором туре против 24,45% за Петра Порошенко).

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