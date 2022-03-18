Зеленский жестко пригрозил наемникам, которых Россия привлекает к войне в Украине

Президент Украины опубликовал обращение к украинцам и миру по итогам суток 17 марта. Одной из тем было привлечение Россией наемников к войне в нашей стране.

Владимир Зеленский, сообщает 24 канал, уверен: это не поможет России. Мы ведь защищаемся уже три недели от одной из самых больших армий мира. Которую, заметим, украинцы делают каждый день меньшей.

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Россия привлекает наемников – и это будет иметь серьезные последствия

Техника и резервы у россиян, конечно, есть. Однако Кремль пытается вовлечь в войну и иностранных наемников. Более того – обманом загоняет на военную службу больше молодежи.

Мы с вами знаем: это им не поможет. Я сейчас предупреждаю всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле: это будет самое плохое решение в вашей жизни,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

И добавил: "Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую".

Обращение Владимира Зеленского по итогам 17 марта: смотрите видео