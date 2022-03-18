Володимир Зеленський переконаний: це не допоможе Росії. Адже ми захищаємося вже три тижні від однієї з найбільших армій світу. Яку, зауважмо, українці роблять щодня меншою.

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Росія залучає найманців – та це матиме суворі наслідки

Техніка і резерви у росіян, звісно, ще є. А проте Кремль намагається залучити у війну й іноземних найманців. Ба більше – обманом заганяє на військову службу якнайбільше молоді.

Ми з вами знаємо: це їм не допоможе. Я зараз попереджаю усіх, хто спробує приєднатися до окупантів на нашій українській землі: це буде найгірше рішення у вашому житті,

– наголосив Володимир Зеленський.

І додав: "Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке".

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