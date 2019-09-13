Зеленский анонсировал изменение правил для украинских олигархов

Владимир Зеленский призвал украинских олигархов услышать его призыв работать по новым правилам открытого рынка, без монополизма. Если этого не произойдет, президент будет искать другие способы донесения своей позиции.

По словам Зеленского, крупный бизнес жалуется на трудности.

Мы предложили нормальные правила: монополистов не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить. Я думаю, они уже сами готовы, чтобы перезапускать свое отношение, перезапустить свою голову, свою ментальность,

– заявил глава государства на конференции YES.

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Глава государства подчеркнул, что государство предоставило крупным бизнес-группам, большие деньги и возможности, в том числе возможность выводить эти деньги из страны.

Они понимают, что если завтра развалится наша страна, если, не дай Бог, все люди отсюда уедут, для кого они имеют эти бизнесы, кто будет работать на их заводах?

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский на YES 2019 в Киеве: полное видео выступления

Что известно о взаимоотношениях президента Зеленского и олигарха Коломойского?

Владимиру Зеленскому во время предвыборной кампании постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1".

У президента уверяли, что миллиардер не имеет рычагов влияния на Зеленского. Сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать. 10 сентября Зеленский встретился с Коломойским во время форума "Диалог с бизнесом".

О чем говорили на встрече в Офисе президента?Кроме Зеленского, на встрече с Коломойским присутствовал глава ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.



В Офисе Президента заявили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война. Поэтому, вполне вероятно, что именно эти темы украинский лидер поднимал на встрече с олигархом Коломойским.





Встреча Зеленского в Офисе Президента с олигархом Коломойским / president.gov.ua

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