Зеленский должен помешать Коломойскому влиять на суд, – Фурса

После поражения в Лондоне Игорь Коломойский активизирует свои действия в Украине. И здесь очень важно, чтобы украинская власть защитила интересы украинских налогоплательщиков.

Такое мнение в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" озвучил экономист Сергей Фурса. Он пояснил: "Если украинская власть будет говорить, что в вопросе "Привата" все решает украинский суд, то она уже играет на стороне Коломойского. Суды в Украине не принимают правовые решения. И Зеленский это знает, и Офис Президента это знает".

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По его словам, Владимир Зеленский имеет препятствия Игорю Коломойскому влиять на украинский суд.

Потому что он должен не просто влиять на суд. Он должен помешать Коломойскому влиять на суд. И если он не мешает Коломойскому, который использует свое влияние на суд, чтобы противостоять украинскому государству, то он уже помогает Коломойскому,

– сказал Фурса.

Он считает, что если лидер государства не играет на стороне государства, то это игра в поддавки.

"Потому что никто другой не сможет помешать олигарху изнасиловать страну. И это видят все. И лицемерно будет говорить о независимом суде", – подчеркнул эксперт.

Экономист добавил: "Верховный суд Лондона подчеркнул, что любые компромиссы с Коломойским это фактически – предательство. И преступление. И любой, кто помогает теперь Коломойскому – его сообщник".

Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":

Какой суд проиграл Коломойский в Лондоне?

В декабре 2017 года национализированный "Приватбанк" подал иск в Высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний. Он требует возмещения 1,9 миллиарда долларов и проценты, которые бывшие владельцы банка вероятно вывели из него накануне национализации.

Позже суд арестовал активы экс-владельцев банка и указанных компаний по всему миру на сумму более 2,5 миллиарда долларов. После этого Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда. Банк это решение обжаловал и подал встречную апелляцию.

15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции – Высокого суда Лондона, который отказался рассматривать иск госбанка к прежним владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.