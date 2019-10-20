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      Зеленский должен помешать Коломойскому влиять на суд, – Фурса

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      Зеленский должен помешать Коломойскому влиять на суд
      Зеленский должен помешать Коломойскому влиять на суд / Коллаж 24 канала

      После поражения в Лондоне Игорь Коломойский активизирует свои действия в Украине. И здесь очень важно, чтобы украинская власть защитила интересы украинских налогоплательщиков.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" озвучил экономист Сергей Фурса. Он пояснил: "Если украинская власть будет говорить, что в вопросе "Привата" все решает украинский суд, то она уже играет на стороне Коломойского. Суды в Украине не принимают правовые решения. И Зеленский это знает, и Офис Президента это знает".

      К слову: Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше

      По его словам, Владимир Зеленский имеет препятствия Игорю Коломойскому влиять на украинский суд.

      Потому что он должен не просто влиять на суд. Он должен помешать Коломойскому влиять на суд. И если он не мешает Коломойскому, который использует свое влияние на суд, чтобы противостоять украинскому государству, то он уже помогает Коломойскому,
      – сказал Фурса.

      Он считает, что если лидер государства не играет на стороне государства, то это игра в поддавки.

      "Потому что никто другой не сможет помешать олигарху изнасиловать страну. И это видят все. И лицемерно будет говорить о независимом суде", – подчеркнул эксперт.

      Экономист добавил: "Верховный суд Лондона подчеркнул, что любые компромиссы с Коломойским это фактически – предательство. И преступление. И любой, кто помогает теперь Коломойскому – его сообщник".

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":

      Какой суд проиграл Коломойский в Лондоне?

      В декабре 2017 года национализированный "Приватбанк" подал иск в Высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний. Он требует возмещения 1,9 миллиарда долларов и проценты, которые бывшие владельцы банка вероятно вывели из него накануне национализации.

      Позже суд арестовал активы экс-владельцев банка и указанных компаний по всему миру на сумму более 2,5 миллиарда долларов. После этого Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда. Банк это решение обжаловал и подал встречную апелляцию.

      15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции – Высокого суда Лондона, который отказался рассматривать иск госбанка к прежним владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

      blog_ava
      Есть два варианта финала, – Кулеба об агрессии России в Украине
      сегодня
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      Автор: Сергей Фурса, Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Финансы Судьи Приватбанк Лондон Владимир Зеленский Игорь Коломойский
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