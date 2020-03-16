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      Зеленский допускает полный запрет выходить на улицу

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      Чрезвычайное положение с жесткими ограничениями по всей Украине введут, если это потребуется для предупреждения распространения опасного коронавируса.

      Пока Украина до этой ситуации еще не дошла, об этом сказал президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова".

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      Вы слышали, что президент Франции Макрон сказал сегодня (16 марта), что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. ... Я вам честно скажу, если это потребуется, мы введем чрезвычайное положение,
      – подчеркнул глава государства.

      Сейчас чрезвычайное положение ввели в Черновицкой и Житомирской областях. Там подтвердили случаи заболевания коронавирусом. Введение аналогичных мероприятий в Киевской области, где вечером 16 также подтвердили коронавирус у 2 человек, обсудят 17 марта.

      Как Украина борется с коронавирусом

      • 12 марта по 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин. Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования по болельщиками, концерты.
      • 16 марта Украина закрыли границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение.
      • Не работают никакие культурно-развлекательные или торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, заправок, банков и страховых компаний.
      • Прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки из-за угрозы распространения коронавируса.
      • 17 марта свою работу прекратит метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • Собрание более 10 человек – запрещены. Продавцов, которые работают без масок, будут штрафовать.

      17 марта в 8:00 Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы принять "коронавирусный законопроект" и ряд других. Также состоится заседание СНБО, на котором и могут обсудить возможность введения чрезвычайного положения по всей Украине.

      Карантин в Україні через коронавірус що заборонено торгівля транспортПредложения Зеленского относительно запретов на период карантина в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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