Зеленский допускает полный запрет выходить на улицу

Чрезвычайное положение с жесткими ограничениями по всей Украине введут, если это потребуется для предупреждения распространения опасного коронавируса.

Пока Украина до этой ситуации еще не дошла, об этом сказал президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова".

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Вы слышали, что президент Франции Макрон сказал сегодня (16 марта), что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. ... Я вам честно скажу, если это потребуется, мы введем чрезвычайное положение,

– подчеркнул глава государства.

Сейчас чрезвычайное положение ввели в Черновицкой и Житомирской областях. Там подтвердили случаи заболевания коронавирусом. Введение аналогичных мероприятий в Киевской области, где вечером 16 также подтвердили коронавирус у 2 человек, обсудят 17 марта.

Как Украина борется с коронавирусом

12 марта по 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин . Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования по болельщиками, концерты.

. Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования по болельщиками, концерты. 16 марта Украина закрыли границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение.

для иностранцев, а с 17 марта Не работают никакие культурно-развлекательные или торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, заправок, банков и страховых компаний.

Прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки из-за угрозы распространения коронавируса.

17 марта свою работу прекратит метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Собрание более 10 человек – запрещены. Продавцов, которые работают без масок, будут штрафовать.

17 марта в 8:00 Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы принять "коронавирусный законопроект" и ряд других. Также состоится заседание СНБО, на котором и могут обсудить возможность введения чрезвычайного положения по всей Украине.

Предложения Зеленского относительно запретов на период карантина в Украине / Инфографика 24 канала