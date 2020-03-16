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      Зеленський допускає повну заборону виходити на вулицю

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      Надзвичайний стан із жорсткими обмеженнями по всій Україні запровадять, якщо це буде потрібно для попередження поширення небезпечного коронавірусу.

      Наразі Україна до цієї ситуації ще не дійшла, про це сказав президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова".

      До теми У Чернівцях померла жінка, яку госпіталізували із підозрою на коронавірус

      Ви чули, що президент Франції Макрон сказав сьогодні (16 березня – 24 канал), що 15 днів заборонено всім виходити на вулицю. … Я вам чесно скажу, якщо це буде потрібно, ми введемо надзвичайний стан,
      – наголосив глава держави.

      Наразі надзвичайний стан ввели у Чернівецькій та Житомирській областях. Там підтвердили випадки захворювання коронавірусом. Запровадження аналогічних заходів у Київській області, де ввечері 16 також підтвердили коронавірус у 2 осіб, обговорять 17 березня. 

      Як Україна бореться із коронавірусом

      • 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
      • 16 березня Україна закрили кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.
      • Не працюють жодні культурно-розважальні чи торгові заклади, окрім продуктових магазинів, аптек, заправок, банків та страхових компаній.
      • Припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення через загрозу поширення коронавірусу. 
      • 17 березня свою роботу припинить метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • Збори більш ніж 10 осіб – заборонені. Продавців, які працюють без масок, штрафуватимуть.

      17 березня о 8:00 Рада збереться на позачергове засідання, щоб ухвалити "коронавірусний законопроєкт" та низку інших. Також відбудеться засідання РНБО, на якому і можуть обговорити можливість введення надзвичайного стану по всій Україні.

      Карантин в Україні через коронавірус що заборонено торгівля транспорт
      Пропозиції Зеленського щодо заборон на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики
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