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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Зеленский готовит свой сценарий, – журналистка о дебатах на "Олимпийском"

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      Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко договорились о дебатах на стадионе НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00. Они до сих пор не подтвердили, состоится ли точно эта встреча, но эксперты уверяют, что дебаты все-таки пройдут на стадионе.

      Такое мнение высказала журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских в прямом эфире 24 каналу.

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      Журналистка рассказала, для чего Порошенко призвал Владимира Зеленского на дебаты на НСК "Олимпийский" еще 14 апреля.

      "За неделю до выборов Порошенко хотел вывести Зеленского из виртуального образа и показать избирателям, что на самом деле шоумен плохо ориентируется в политике. Поэтому Порошенко рассчитывал на то, что 14 апреля он откроет украинцам глаза на Зеленского, что ударит по его рейтингу. А 19 апреля действующий президент хотел сделать "контрольный выстрел", – сказала Бердинских.

      Она подчеркнула, что если Зеленский 19 апреля не появится на стадионе, а просто запишет какое-то видео, это вряд ли повлияет на результаты выборов.

      Но я думаю, что Зеленский таки придет на дебаты, поскольку он сам пригласил Порошенко на "Олимпийский". Ему сейчас нужно сдержать слово. И сам Порошенко возможность провести дебаты с соперником не потеряет, даже если он будет выступать в эфире Общественного на 20:30. Потому что действующий президент очень хочет встретиться в словесном батле с Зеленским,
      – ответила журналистка.

      По ее словам, Порошенко уже работает на парламентские выборы и на то, чтобы запомниться избирателям таким сильным политиком, которого они не хотят терять.

      "А Зеленский, я считаю, готовит свой сценарий до этих дебатов на "Олимпийском", потому что он понимает, что соревноваться на равных с Порошенко ему будет сложно. То есть например, если дойдет до конкретики – каким образом решать тот или иной вопрос – Зеленский может растеряться. Потому что у него нет этих политических знаний и рядом не будет его советников", – подчеркнула Бердинских.

      Но он может продумать сценарий так, чтобы не вдаваться в эту подробную конкретику, а больше анализировать ошибки Порошенко, в частности вспоминать его коррупционные скандалы и окружение действующего президента,
      – прокомментировала она.

      Журналистка добавила, что она прогнозирует то, что Зеленский может сделать заявления о будущих назначениях. Однако, по ее мнению, дебаты не исправят ситуации с рейтингами, но здесь главное завершить эту процедуру, и показать, что Зеленский не убежал.

      Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      А еще Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00. К слову, основателем клиники является друг Зеленского Андрей Пальчевский.

      Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны состояться, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты обычно проходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.

      blog_ava
      Порошенко или Зеленский: рейтинги кандидатов на второй тур выборов в Украине
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      Теги: Новости Украины Новости политики НСК Олимпийский Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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