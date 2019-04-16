Зеленський готує свій сценарій, – журналістка про дебати на "Олімпійському"

Кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко домовилися про дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00. Вони досі не підтвердили, чи точно ця зустріч відбудеться, але експерти запевняють, що дебати таки пройдуть на стадіоні.

Таку думку висловила журналістка видання "Новое время" Крістіна Бердинських у прямому ефірі 24 каналу.

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Журналістка розповіла, для чого Порошенко закликав Володимира Зеленського на дебати на НСК "Олімпійський" ще 14 квітня.

"За тиждень до виборів Порошенко хотів вивести Зеленського з віртуального образу і показати виборцям, що насправді шоумен погано орієнтується в політиці. Тому Порошенко розраховував на те, що 14 квітня він відкриє українцям очі на Зеленського, що вдарить по його рейтингу. А 19 квітня чинний президент хотів зробити "контрольний постріл", – сказала Бердинських.

Вона наголосила, що якщо Зеленський 19 квітня не з’явиться на стадіоні, а просто запише якесь відео, це навряд чи вплине на результати виборів.

Але я думаю, що Зеленський таки прийде на дебати, оскільки він сам запросив Порошенка на "Олімпійський". Йому зараз потрібно дотримати слово. І сам Порошенко можливість провести дебати з суперником не втратить, навіть якщо він виступатиме в ефірі Суспільного на 20:30. Тому що чинний президент дуже хоче зустрітися в словесному батлі з Зеленським,

– відповіла журналістка.

За її словами, Порошенко вже працює на парламентські вибори і на те, щоб запам’ятатися виборцям таким сильним політиком, якого вони не хочуть втрачати.

" А Зеленський, я вважаю, готує свій сценарій до цих дебатів на "Олімпійському", тому що він розуміє, що змагатися на рівних з Порошенком йому буде складно. Тобто наприклад, якщо дійде до конкретики – яким чином розв’язувати те чи інше питання – Зеленський може розгубитися. Бо в нього немає цих політичних знань і поруч не буде його радників", – наголосила Бердинських.

Але він може продумати сценарій так, щоб не вдаватися в цю детальну конкретику, а більше аналізувати помилки Порошенка, зокрема згадувати його корупційні скандали і оточення чинного президента,

– прокоментувала вона.

Журналістка додала, що вона прогнозує те, що Зеленський може зробити заяви про майбутні призначення. Проте, на її думку, дебати не виправлять ситуації з рейтингами, але тут головне завершити цю процедуру, і показати, що Зеленський не втік.

Коротко про історію з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



А ще Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00. До слова, засновником клініки є друг Зеленського Андрій Пальчевський.



Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.