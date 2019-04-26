Зеленский и Гройсман обречены искать общий язык, – эксперт

Встречались Гройсман и Зеленский или нет – достоверно не известно. Но они обязательно встретятся потом. Они обречены встретиться и искать общий язык.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валентин Гладких.

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Как замечает специалист, Зеленский после инаугурации все равно столкнется с нынешним парламентом и коалиционным правительством Гройсмана. Даже, если распустит парламент, действующий Кабмин будет действующим, пока присягу не примут новоизбранные народные депутаты.

Для Зеленского, Гройсмана и украинского общества было бы лучше, если они найдут общий язык, точки соприкосновения и принципиальное понимание хотя бы в отдельных вопросах. Чтобы страна функционировала. Вряд ли стоит ожидать острого противостояния между Зеленским и правительством,

– считает Валентин Гладких.

По его мнению, Зеленский имеет все шансы даже с этой Верховной Радой найти взаимопонимание по многим вопросам, которые не касаются распределения коррупционной ренты, "вкусненьких должностей". Они могут принять ряд популярных законов, которые существенно не повлияют сейчас на процессы в Украине. Но в перспективе могут изменить политическую систему к лучшему.

"Гройсман также ищет себе политическое будущее под солнцем. Хочет ли он дальше быть вассалом человека с сомнительными перспективами, проигравшего президентские выборы? Пойти в самостоятельное плавание и, возможно, потерпеть крах? Гройсман не является мощной самостоятельной фигурой, который может показать прекрасный результат на парламентских выборах", – отмечает Гладких.

По словам политолога, Гройсман себя сейчас позиционирует не столько как политика, как технократа. Премьер мало делает политических заявлений. Но потенциально вокруг Гройсмана могут сконцентрироваться финансовые и политические ресурсы. У него большой уровень узнаваемости, но большой антирейтинг. И на выборах ему придется объяснять свои шаги во время премьерства.

Что известно о встрече Зеленского и Гройсмана?

Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с будущим президентом Владимиром Зеленским. Разговор был неформальным и состоялся в офисе студии "Квартал 95". Встреча не афишировалась, поэтому, что они обсуждали, неизвестно. Состоялась она 24 апреля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на два независимых друг от друга источника. Несмотря на нераспространение деталей встречи, источники намекнули, что у Гройсмана и Зеленского якобы сложилось хорошее впечатление друг о друге.



По результатам президентских выборов, Владимир Зеленский получил 73,22% голосов украинцев, а Петр Порошенко – 24,45%. Премьер Гройсман одним из первых поздравил Владимира Зеленского с победой и поблагодарил за прошедшие 5 лет Петра Порошенко, потому что "было сделано много". Также он отметил, что выборы прошли свободно и демократично.

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