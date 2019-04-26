14:17
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Зеленский и Гройсман обречены искать общий язык, – эксперт

      58 Читати новину українською
      Зеленскому и Гройсману стоит найти общий язык
      Зеленскому и Гройсману стоит найти общий язык / rbc.ua

      Встречались Гройсман и Зеленский или нет – достоверно не известно. Но они обязательно встретятся потом. Они обречены встретиться и искать общий язык.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валентин Гладких.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: какими будут первые сто дней Зеленского

      Как замечает специалист, Зеленский после инаугурации все равно столкнется с нынешним парламентом и коалиционным правительством Гройсмана. Даже, если распустит парламент, действующий Кабмин будет действующим, пока присягу не примут новоизбранные народные депутаты.

      Для Зеленского, Гройсмана и украинского общества было бы лучше, если они найдут общий язык, точки соприкосновения и принципиальное понимание хотя бы в отдельных вопросах. Чтобы страна функционировала. Вряд ли стоит ожидать острого противостояния между Зеленским и правительством,
      – считает Валентин Гладких.

      По его мнению, Зеленский имеет все шансы даже с этой Верховной Радой найти взаимопонимание по многим вопросам, которые не касаются распределения коррупционной ренты, "вкусненьких должностей". Они могут принять ряд популярных законов, которые существенно не повлияют сейчас на процессы в Украине. Но в перспективе могут изменить политическую систему к лучшему.

      "Гройсман также ищет себе политическое будущее под солнцем. Хочет ли он дальше быть вассалом человека с сомнительными перспективами, проигравшего президентские выборы? Пойти в самостоятельное плавание и, возможно, потерпеть крах? Гройсман не является мощной самостоятельной фигурой, который может показать прекрасный результат на парламентских выборах", – отмечает Гладких.

      По словам политолога, Гройсман себя сейчас позиционирует не столько как политика, как технократа. Премьер мало делает политических заявлений. Но потенциально вокруг Гройсмана могут сконцентрироваться финансовые и политические ресурсы. У него большой уровень узнаваемости, но большой антирейтинг. И на выборах ему придется объяснять свои шаги во время премьерства.

      Что известно о встрече Зеленского и Гройсмана?
      Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с будущим президентом Владимиром Зеленским. Разговор был неформальным и состоялся в офисе студии "Квартал 95". Встреча не афишировалась, поэтому, что они обсуждали, неизвестно. Состоялась она 24 апреля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на два независимых друг от друга источника. Несмотря на нераспространение деталей встречи, источники намекнули, что у Гройсмана и Зеленского якобы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

      По результатам президентских выборов, Владимир Зеленский получил 73,22% голосов украинцев, а Петр Порошенко – 24,45%. Премьер Гройсман одним из первых поздравил Владимира Зеленского с победой и поблагодарил за прошедшие 5 лет Петра Порошенко, потому что "было сделано много". Также он отметил, что выборы прошли свободно и демократично.

      Владимир Зеленский – новый президент Украины: видео

       

      blog_ava
      Припять: город утраченного будущего
      сегодня
      15273
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Золотой огонь или луч света: что может появиться на месте сгоревшего шпиля Нотр-Дама
      сегодня , 14:01 Золотой огонь или луч света: что может появиться на месте сгоревшего шпиля Нотр-Дама
      17
      Как Чернобыльскую катастрофу вспоминают известные украинцы и пользователи соцсетей
      сегодня , 13:48 Как Чернобыльскую катастрофу вспоминают известные украинцы и пользователи соцсетей
      22
      Чернобыль 33 года спустя: вся правда о катастрофе ЧАЭС
      сегодня , 13:10 Чернобыль 33 года спустя: вся правда о катастрофе ЧАЭС
      2522
      Письмо из Луганска: наивные – ждали признания "республик", а получили фрагменты в виде паспортов
      сегодня , 12:01 Письмо из Луганска: наивные – ждали признания "республик", а получили фрагменты в виде паспортов
      Ольга Черненко 855
      Припять: город утраченного будущего
      сегодня , 11:30 Припять: город утраченного будущего
      Андрій Шляхтін 15273
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Свободовцы запланировали на 1 января факельный марш в честь Бандеры
       30 декабря 2013 , 13:13 100
      Шевченко вызвал в сборную Украины 8 легионеров на матчи против Чехии и Словакии
       20 августа 2018 , 21:32
      Грандиозные планы Баварии на лето раскрыты – 200 млн евро, покупка звезд Бундеслиги и туманное будущее ветеранов
       15 ноября 2018 , 14:31
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук