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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Зеленский и Порошенко ведут себя так, будто избирателей нет, – эксперт

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      Зеленский и Порошенко не отвечают на важные для страны вопросы
      Зеленский и Порошенко не отвечают на важные для страны вопросы / Фото из открытых источников

      Эфир на "1+1" с Порошенко и Зеленским каждый растолковал по-своему. Оба кандидата на пост президента ведут себя так, будто избирателей нет.

      Об этом 24 каналу рассказал журналист, медиаэксперт Отар Довженко.

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      По словам медиаэксперта, сторонники Зеленского увидели, как он поставил на место плохого Порошенко. Сторонники Порошенко – все наоборот.

      Эфир на "1+1" – это тот случай – что бы ни сделали Зеленский и Порошенко, это подтверждает взгляды и предубеждения, симпатии, антипатии их сторонников. И сейчас изменить убеждения тех, кто уже определился с выбором, невозможно. Говорится только о том, чтобы мотивировать тех, кто не хочет идти на выборы или не определился, за кого голосовать,
      – говорит Отар Довженко.

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      При этом эксперт отмечает: все, что происходит после первого тура президентских выборов – стадо провокаций. И это начинает раздражать. Избиратели хотели бы услышать от кандидатов ответы на важные вопросы: что с Россией, НАТО, ЕС. Будет ли рынок земли, как бороться с коррупцией. Вместо этого дебаты, анализы. Зеленский повторяет, что его назвали быдлом, малоросом, хотя Порошенко этого не говорил. Порошенко, отмечает Довженко, тоже постоянно говорит какие-то не содержательные вещи.

      Что произошло в прямом эфире телеканала "1+1"?​
      Кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире одного из телеканалов из-за будущих дебатов. После словесной перепалки шоумен бросил трубку. Порошенко и Зеленский поговорили – но только по телефону. Действующий гарант пришел в студию "1+1" и пригласил присоединиться шоумена, однако тот взамен вышел на телефонную связь. Порошенко отметил, что приехал в студию, чтобы пригласить Зеленского на дебаты.

      Однако от предложения видеосвязи шоумен тоже отказался. При этом Зеленский добавил, что сейчас находится в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отметим, тогда оба кандидата поедут в Елисейской дворец, однако разговоры состоятся не одновременно. Зеленский в который раз напомнил, что "с большой радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский".

      Генеральный директор группы "1+1 media" Александр Ткаченко, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому, заявил, что телеканал собирается подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

      Как Зеленский и Порошенко поспорили в эфире: смотрите видео

       

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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