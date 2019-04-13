Зеленський і Порошенко поводяться так, ніби виборців немає, – експерт

Ефір на "1+1" з Порошенком і Зеленським кожен розтлумачив по-своєму. Обидва кандидати на пост президента поводяться так, ніби виборців немає.

Про це 24 каналу розповів журналіст, медіаексперт Отар Довженко.

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За словами медіаексперта, прибічники Зеленського побачили, як він поставив на місце поганого Порошенка. Прихильники Порошенка – все навпаки.

Ефір на "1+1" – це той випадок – що б не зробили Зеленський і Порошенко, це підтверджує погляди і упередження, симпатії, антипатії їхніх прихильників. І зараз змінити переконання тих, хто вже визначився з вибором, неможливо. Мовиться тільки про те, щоб змотивувати тих, хто не хоче йти на вибори або не визначився, за кого голосувати,

– говорить Отар Довженко.

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При цьому експерт зауважує: все, що відбувається після першого туру президентських виборів – череда провокацій. І це починає дратувати. Виборці хотіли б почути від кандидатів відповіді на важливі питання: що з Росією, НАТО, ЄС. Чи буде ринок землі, як боротимуться з корупцією. Натомість маємо дебати, аналізи. Зеленський повторює, що його назвали бидлом, малоросом, хоча Порошенко цього не казав. Порошенко, зазначає Довженко, теж постійно говорить якісь не змістовні речі.

Що відбулося в прямому ефірі телеканалу "1+1"? Кандидат у президенти Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі одного із телеканалів через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку. Порошенко та Зеленський поговорили – однак лише телефоном. Чинний гарант прийшов у студію "1+1" та запросив приєднатись шоумена, однак той натомість вийшов на телефонний зв'язок. Порошенко зазначив, що приїхав до студії, аби запросити Зеленського на дебати.



Однак від пропозиції відеозв’язку шоумен теж відмовився. При цьому Зеленський додав, що наразі перебуває у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном. Зазначимо, тоді обоє кандидатів поїдуть до Єлисейського палацу, однак розмови відбудуться не одночасно. Зеленський вкотре нагадав, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський".



Генеральний директор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко, яка належить олігарху Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

Як Зеленський та Порошенко посперечалися в ефірі: дивіться відео