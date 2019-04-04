Зеленский или Порошенко: каковы шансы активизации переговоров относительно Донбасса?

Если выборы выиграет Зеленский, то возможна активизация переговоров относительно урегулирования конфликта на Донбассе в четырехстороннем формате. При Порошенко она тоже существует, хотя с меньшей вероятностью.

Такое мнение 24 канала высказал международный эксперт Николай Белесков.

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Если Порошенко победит, шансы активизации нормандского и минского форматов невелики. Максимум – телефонные переговоры в четырехстороннем формате. При Зеленском шансы на встречу в четырехстороннем формате увеличиваются. Даже есть небольшая возможность двусторонних переговоров,

– считает Николай Белесков.

Каковы результаты первого тура выборов президента Украины?​Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. У Юлии Тимошенко – 13,40%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,67% и 6,91%. Второй тур состоится 21 апреля.

В то же время специалист отмечает: изменение нормандского и минского форматов особого эффекта не даст. По словам Белескова, Будапештский формат малореалистичен. Великобритания занята Brexit. Китай может условно согласиться, но это ничего не изменит. Пекин будет повторять стандартные фразы об уважении к суверенитету, территориальной целостности, невмешательстве во внутренние дела.

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К тому же, вопрос – согласится ли Россия. Переговоры в формате Будапештского меморандума – опосредованное признание Москвой, что он имеет силу. А Россия дважды от консультаций в этом формате отказывалась – в 2014 и 2017 годах.

По мнению международника, вопрос не в форматах, а в том, чтобы убедить Россию изменить свою позицию. Что очень трудно.

Все игроки – Украина, Запад и Россия занимают выжидательную позицию. Запад ждет крах России. Россия – краха Украины. Украина считает, что санкции дадут результат, и Россия пойдет на уступки. И кто бы ни стал президентом, какой бы формат переговоров не был, вряд ли будет какой-то прогресс,

– убежден Белесков.

Что такое Минские договоренности?Комплекс мероприятий, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Соглашение подписано контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и ОРДЛО с целью деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Комплекс мероприятий предусматривает "немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение", отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности, а также – мониторинг ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

Что такое Нормандский формат?​Тип переговорного процесса в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые был введен 6 июня 2014 года относительно решения вооруженного конфликта на Донбассе. Название формата происходит от встречи глав указанных государств, впервые состоялась в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).