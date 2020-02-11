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      Зеленский наградил 44 военных

      51 Читати новину українською
      Зеленский наградил 44 украинских военных: список имен / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский отметил 44 украинских военных государственными наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны. Часть военных президент наградил посмертно.

      Указом №50/2020 Зеленский постановил:

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      Наградить орденом "За мужество" III степени

      • Старшего солдата Владимира Аджавенка (посмертно);
      • старшего солдата Германа Бродникова (посмертно);
      • старшего сержанта Сергея Гузенко (посмертно)
      • старшего солдата Сергея Дрогина (посмертно);
      • старшего солдата Валерия Закусило (посмертно);
      • младшего сержанта Юрия Коновода (посмертно);
      • старшего солдата Василия Лисицына (посмертно);
      • солдата Владислава Локтионова (посмертно);
      • старшего солдата Виталия Молозовенко (посмертно);
      • старшего солдата Геннадия Моторина (посмертно);
      • добровольца Дениса Перепелицу (посмертно);
      • старшину Александра Пузикова (посмертно);
      • старшего солдата Сергея Рацуна (посмертно);
      • старшего солдата Олега Реминного (посмертно);
      • солдата Владислава Роя (посмертно);
      • солдата Семена Румигина (посмертно);
      • добровольца Вадима Савчака (посмертно);
      • солдата Никиту Скитченко (посмертно);
      • младшего сержанта Александра Слободанюка (посмертно);
      • солдата Германа Соловьева (посмертно);
      • старшего солдата Андрея Сторожука (посмертно);
      • добровольца Николая Щуренко (посмертно).

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      Наградить медалью "За военную службу Украине"

      • Старшего солдата Александра Безручко;
      • старшего солдата Олега Вахрушева;
      • старшего сержанта Александра Коваленко;
      • старшего солдата Андрея Kротюка;
      • старшего солдата Алексея Крючкин;а
      • младшего сержанта Владимира Отинова.

      Наградить медалью "Защитнику Отечества"

      • Солдата Олега Галайчука;
      • солдата Дмитрия Гержана;
      • солдата Сергея Гнатюка;
      • сержанта Сергея Демчука;
      • солдата Виктора Иванова;
      • солдата Эмиля Каримова;
      • старшину Сергея Карнаухова;
      • сержанта Максима Козорога;
      • солдата Владимира Кулика;
      • старшего солдата Леонида Кучера;
      • солдата Евгения Петракова;
      • старшего лейтенанта Виталия Сирмана;
      • старшего солдата Владислава Чижа;
      • старшего сержанта Александра Чудакова;
      • старшего сержанта Сергея Шляхтина;
      • солдата Василия Ягубяна. 

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Награды Порошенко и Зеленский Вооруженные силы Украины
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