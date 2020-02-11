Зеленский наградил 44 военных
Президент Украины Владимир Зеленский отметил 44 украинских военных государственными наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны. Часть военных президент наградил посмертно.
Указом №50/2020 Зеленский постановил:
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Наградить орденом "За мужество" III степени
- Старшего солдата Владимира Аджавенка (посмертно);
- старшего солдата Германа Бродникова (посмертно);
- старшего сержанта Сергея Гузенко (посмертно)
- старшего солдата Сергея Дрогина (посмертно);
- старшего солдата Валерия Закусило (посмертно);
- младшего сержанта Юрия Коновода (посмертно);
- старшего солдата Василия Лисицына (посмертно);
- солдата Владислава Локтионова (посмертно);
- старшего солдата Виталия Молозовенко (посмертно);
- старшего солдата Геннадия Моторина (посмертно);
- добровольца Дениса Перепелицу (посмертно);
- старшину Александра Пузикова (посмертно);
- старшего солдата Сергея Рацуна (посмертно);
- старшего солдата Олега Реминного (посмертно);
- солдата Владислава Роя (посмертно);
- солдата Семена Румигина (посмертно);
- добровольца Вадима Савчака (посмертно);
- солдата Никиту Скитченко (посмертно);
- младшего сержанта Александра Слободанюка (посмертно);
- солдата Германа Соловьева (посмертно);
- старшего солдата Андрея Сторожука (посмертно);
- добровольца Николая Щуренко (посмертно).
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Наградить медалью "За военную службу Украине"
- Старшего солдата Александра Безручко;
- старшего солдата Олега Вахрушева;
- старшего сержанта Александра Коваленко;
- старшего солдата Андрея Kротюка;
- старшего солдата Алексея Крючкин;а
- младшего сержанта Владимира Отинова.
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- Солдата Олега Галайчука;
- солдата Дмитрия Гержана;
- солдата Сергея Гнатюка;
- сержанта Сергея Демчука;
- солдата Виктора Иванова;
- солдата Эмиля Каримова;
- старшину Сергея Карнаухова;
- сержанта Максима Козорога;
- солдата Владимира Кулика;
- старшего солдата Леонида Кучера;
- солдата Евгения Петракова;
- старшего лейтенанта Виталия Сирмана;
- старшего солдата Владислава Чижа;
- старшего сержанта Александра Чудакова;
- старшего сержанта Сергея Шляхтина;
- солдата Василия Ягубяна.
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