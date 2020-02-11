Зеленский наградил 44 военных

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 44 украинских военных государственными наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны. Часть военных президент наградил посмертно.

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