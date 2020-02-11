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      Зеленський відзначив нагородами 44 військових

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      Зеленський відзначив нагородами 44 українських військових: список імен / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський відзначив 44 українських військових державними нагородами за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності країни. Частину військових президент нагородив посмертно.

      Указом №50/2020 Зеленський постановив:

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      Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

      • Старшого солдата Володимира Аджавенка (посмертно);
      • старшого солдата Германа Броднікова (посмертно);
      • старшого сержанта Гузенка Сергія (посмертно);
      • старшого солдата Сергія Дрогіна (посмертно);
      • старшого солдата Валерія Закусила (посмертно);
      • молодшого сержанта Юрія Коновода (посмертно);
      • старшого солдата Василя Лісіцина (посмертно);
      • солдата Владислава Локтіонова (посмертно);
      • старшого солдата Віталія Молозовенка (посмертно);
      • старшого солдата Геннадія Моторіна (посмертно);
      • добровольця Дениса Перепелицю (посмертно);
      • старшину Олександра Пузикова (посмертно);
      • старшого солдата Сергія Рацуна (посмертно);
      • старшого солдата Олега Ремінного (посмертно);
      • солдата Владислава Роя (посмертно);
      • солдата Семена Румигіна (посмертно);
      • добровольця Вадима Савчака (посмертно);
      • солдата Нікіту Скітченка (посмертно);
      • молодшого сержанта Олександра Слободанюка (посмертно);
      • солдата Германа Соловйова (посмертно);
      • старшого солдата Андрія Сторожука (посмертно);
      • добровольця Миколу Щуренка (посмертно).

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      Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

      • Старшого солдата Олександра Безручка;
      • старшого солдата Олега Вахрушева;
      • старшого сержанта Олександра Коваленка;
      • старшого солдата Андрія Kротюка;
      • старшого солдата Олексія Крючкіна;
      • молодшого сержанта Володимира Отінова.

      Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

      • Солдата Олега Галайчука;
      • солдата Дмитра Гержана;
      • солдата Сергія Гнатюка;
      • сержанта Сергія Демчука;
      • солдата Віктора Іванова;
      • солдата Еміля Карімова;
      • старшину Сергія Карнаухова;
      • сержанта Максима Козорога;
      • солдата Володимира Кулика;
      • старшого солдата Леоніда Кучера;
      • солдата Євгенія Петракова;
      • старшого лейтенанта Віталія Сірмана;
      • старшого солдата Владислава Чижа;
      • старшого сержанта Олександра Чудакова;
      • старшого сержанта Сергія Шляхтіна;
      • солдата Василя Ягубяна.

      Корисно: Коли весняний призов 2020: кого призвуть до армії та який термін служби

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Порошенко і Зеленський Нагороди
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