Зеленський відзначив нагородами 44 військових
Президент України Володимир Зеленський відзначив 44 українських військових державними нагородами за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності країни. Частину військових президент нагородив посмертно.
Указом №50/2020 Зеленський постановив:
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Нагородити орденом "За мужність" III ступеня
- Старшого солдата Володимира Аджавенка (посмертно);
- старшого солдата Германа Броднікова (посмертно);
- старшого сержанта Гузенка Сергія (посмертно);
- старшого солдата Сергія Дрогіна (посмертно);
- старшого солдата Валерія Закусила (посмертно);
- молодшого сержанта Юрія Коновода (посмертно);
- старшого солдата Василя Лісіцина (посмертно);
- солдата Владислава Локтіонова (посмертно);
- старшого солдата Віталія Молозовенка (посмертно);
- старшого солдата Геннадія Моторіна (посмертно);
- добровольця Дениса Перепелицю (посмертно);
- старшину Олександра Пузикова (посмертно);
- старшого солдата Сергія Рацуна (посмертно);
- старшого солдата Олега Ремінного (посмертно);
- солдата Владислава Роя (посмертно);
- солдата Семена Румигіна (посмертно);
- добровольця Вадима Савчака (посмертно);
- солдата Нікіту Скітченка (посмертно);
- молодшого сержанта Олександра Слободанюка (посмертно);
- солдата Германа Соловйова (посмертно);
- старшого солдата Андрія Сторожука (посмертно);
- добровольця Миколу Щуренка (посмертно).
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Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- Старшого солдата Олександра Безручка;
- старшого солдата Олега Вахрушева;
- старшого сержанта Олександра Коваленка;
- старшого солдата Андрія Kротюка;
- старшого солдата Олексія Крючкіна;
- молодшого сержанта Володимира Отінова.
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- Солдата Олега Галайчука;
- солдата Дмитра Гержана;
- солдата Сергія Гнатюка;
- сержанта Сергія Демчука;
- солдата Віктора Іванова;
- солдата Еміля Карімова;
- старшину Сергія Карнаухова;
- сержанта Максима Козорога;
- солдата Володимира Кулика;
- старшого солдата Леоніда Кучера;
- солдата Євгенія Петракова;
- старшого лейтенанта Віталія Сірмана;
- старшого солдата Владислава Чижа;
- старшого сержанта Олександра Чудакова;
- старшого сержанта Сергія Шляхтіна;
- солдата Василя Ягубяна.
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