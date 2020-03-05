Зеленский о генпрокуроре Рябошапке: Нет результатов – не должен занимать место

Два дня подряд Верховная Рада собирается на внеочередное заседание. Если 4 марта состоялась кадровая ротация в Кабмине, 5-го будут рассматривать изменения в руководстве силовых ведомств. Так, депутаты могут выразить недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

По этому поводу Владимир Зеленский высказался во время рабочего визита в Полтавскую область, пишет РБК-Украина. По его словам, чиновники не должны занимать должности, если их работа не приносит результата.

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Мое личное мнение очень простое. Нет результатов – не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если у тебя нет результата – до свидания,

– отметил Зеленский.

Критику Зеленский высказал и в отношении других ведомств. В частности, он негативно оценил деятельность НАБУ, отметив, что именно этот орган имел больше времени для расследования резонансных и громких дел. В то же время президент нейтрально высказался относительно ГБР, которое лишь недавно возглавила Венедиктова. Он отметил, что к ней в связи с коротким сроком руководства, пока вопросов нет.

Что известно о вероятной отставке генпрокурора Рябошапки

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

На вечер 5 марта запланировано внеочередное заседание, где нардепы могут выразить Рябошапке недоверие.

Впоследствии распространились слухи, что заменить Рябошапку на посту может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам самим решать – увольнять генпрокурора или нет.

Для регистрации соответствующего постановления об объявлении недоверия Рябошапке, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский собирал подписи.

Заявление Бужанского набрало необходимое количество подписей и его зарегистрировали на рассмотрение в Верховной Раде.

Какие претензии к Рябошапке

В пояснительной записке депутаты отметили такие причины: