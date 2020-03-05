Зеленский о генпрокуроре Рябошапке: Нет результатов – не должен занимать место
Два дня подряд Верховная Рада собирается на внеочередное заседание. Если 4 марта состоялась кадровая ротация в Кабмине, 5-го будут рассматривать изменения в руководстве силовых ведомств. Так, депутаты могут выразить недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
По этому поводу Владимир Зеленский высказался во время рабочего визита в Полтавскую область, пишет РБК-Украина. По его словам, чиновники не должны занимать должности, если их работа не приносит результата.
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Мое личное мнение очень простое. Нет результатов – не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если у тебя нет результата – до свидания,
– отметил Зеленский.
Критику Зеленский высказал и в отношении других ведомств. В частности, он негативно оценил деятельность НАБУ, отметив, что именно этот орган имел больше времени для расследования резонансных и громких дел. В то же время президент нейтрально высказался относительно ГБР, которое лишь недавно возглавила Венедиктова. Он отметил, что к ней в связи с коротким сроком руководства, пока вопросов нет.
Что известно о вероятной отставке генпрокурора Рябошапки
- 3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.
- На вечер 5 марта запланировано внеочередное заседание, где нардепы могут выразить Рябошапке недоверие.
- Впоследствии распространились слухи, что заменить Рябошапку на посту может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
- Комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам самим решать – увольнять генпрокурора или нет.
- Для регистрации соответствующего постановления об объявлении недоверия Рябошапке, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский собирал подписи.
- Заявление Бужанского набрало необходимое количество подписей и его зарегистрировали на рассмотрение в Верховной Раде.
Какие претензии к Рябошапке
В пояснительной записке депутаты отметили такие причины:
- Что за пол года пребывания на посту Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
- Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до завершения;
- Что ни один обвинительный акт по делам о вероятных преступлениях высокопоставленных должностных лиц в суд не направлен.