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      Зеленский о генпрокуроре Рябошапке: Нет результатов – не должен занимать место

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      Два дня подряд Верховная Рада собирается на внеочередное заседание. Если 4 марта состоялась кадровая ротация в Кабмине, 5-го будут рассматривать изменения в руководстве силовых ведомств. Так, депутаты могут выразить недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

      По этому поводу Владимир Зеленский высказался во время рабочего визита в Полтавскую область, пишет РБК-Украина. По его словам, чиновники не должны занимать должности, если их работа не приносит результата.

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      Мое личное мнение очень простое. Нет результатов  не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если у тебя нет результата до свидания,
      – отметил Зеленский.

      Критику Зеленский высказал и в отношении других ведомств. В частности, он негативно оценил деятельность НАБУ, отметив, что именно этот орган имел больше времени для расследования резонансных и громких дел. В то же время президент нейтрально высказался относительно ГБР, которое лишь недавно возглавила Венедиктова. Он отметил, что к ней в связи с коротким сроком руководства, пока вопросов нет.

      Что известно о вероятной отставке генпрокурора Рябошапки

      • 3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.
      • На вечер 5 марта запланировано внеочередное заседание, где нардепы могут выразить Рябошапке недоверие.
      • Впоследствии распространились слухи, что заменить Рябошапку на посту может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
      • Комитет по правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам самим решать – увольнять генпрокурора или нет.
      • Для регистрации соответствующего постановления об объявлении недоверия Рябошапке, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский собирал подписи.
      • Заявление Бужанского набрало необходимое количество подписей и его зарегистрировали на рассмотрение в Верховной Раде.

      Какие претензии к Рябошапке

      В пояснительной записке депутаты отметили такие причины:

      • Что за пол года пребывания на посту Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
      • Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до завершения;
      • Что ни один обвинительный акт по делам о вероятных преступлениях высокопоставленных должностных лиц в суд не направлен.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Офис генпрокурора Новости Украины Руслан Рябошапка Новости политики Владимир Зеленский
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