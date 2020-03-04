Лично буду голосовать за отставку, – Арахамия о выражении недоверия Рябошапке

Руслан Рябошапка вскоре может покинуть свой пост. На внеочередном заседании в Раде 5 марта народные депутаты планируют рассмотреть вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору.

Останется Рябошапка на должности зависит от результатов голосования, но в парламенте сейчас царят такие настроения, что это будет голосования с наибольшим количеством голосов. Об этом сообщил руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии 24 канала.

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Он добавил, что лично будет голосовать за отставку Руслана Рябошапки.

Также Давид Арахамия отметил, что во фракции на замену Рябошапке "вне очереди была высказана позиция за Сергея Ионушаса".

Очень многие люди поддерживают нашего коллегу,

– рассказал Арахамия.



Сергей Ионушас / Фото ua-rating.com

Що відомо про Сергія Іонушаса?Український юрист, адвокат, керівник юридичної фірми "Гелон".



Він є народний депутат України 9 скликання, а також заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

По словам руководителя фракции "Слуга народа", действующего генпрокурора есть немало замечаний, в частности это то, что Прокуратура сейчас не работает.

Не надо из этого делать политику. Взяли человека, предоставили ему шесть месяцев. Не надо спрашивать меня, я политик. Спросите на улицы людей, довольны ли они работой правоохранительных органов, а затем вернемся к этому вопросу,

– прокомментировал Арахамия.

Он пояснил, что Генеральная прокуратура-это важнейший орган в правоохранительной системе. Они делают так называемое процессуальное руководство:

открывают уголовные производства;

смотрят, как проходит следственный процесс, и переквалифицируют в случае погреба;

Арахамия отметил, что за всем всегда следит прокурор, кроме НАБУ, поскольку там есть отдельная прокуратура.

Что известно о вероятной отставке генпрокурора Рябошапки

28 февраля стало известно, что президент Зеленский созывает на 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. На повестке дня – вопрос Кабинета Министров и отчеты правоохранительных органов.

2 марта появилась информация, что Совет может рассматривать отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

Впоследствии распространились слухи, что заменить Рябошапку на посту может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Однако вечером 3 марта после завершения заседания фракции "Слуги народа" нардеп Скичко сообщил 24 каналу, что вопрос увольнения Рябошапки Рада 4 марта рассматривать не будет.

В то же время в пояснительной записке к документу нардепы выдвигают ряд претензий: