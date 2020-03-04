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      Особисто буду голосувати за відставку, – Арахамія про висловлення недовіри Рябошапці

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      В Раді планують звільнити Руслана Рябошапку / ukrinform.ua

      Руслан Рябошапка невдовзі може залишити свою посаду. На позачерговому засіданні в Раді 5 березня народні депутати планують розглянути висловлення недовіри генеральному прокурору.

      Чи залишиться Рябошапка на посаді – залежить від результатів голосування, але в парламенті наразі панують такі настрої, що це буде голосування з найбільшою кількістю голосів. Про це повідомив керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі 24 каналу.

      Читайте також: Рябошапка розповів, кому вигідна його відставка

      Він додав, що особисто буде голосувати за відставку Руслана Рябошапки.

      Також Давид Арахамія зазначив, що у фракції на заміну Рябошапці "позачергово була висловлена позиція за Сергія Іонушаса".

      Дуже багато людей підтримують нашого колегу,
      – розповів Арахамія.

      Сергій Іошунас
      Сергій Іонушас / Фото ua-rating.com

      Що відомо про Сергія Іонушаса?Український юрист, адвокат, керівник юридичної фірми "Гелон". 

      Він є народний депутат України 9 скликання, а також заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

      За словами керівника фракції "Слуга народу", до чинного генпрокурора є чимало зауважень, зокрема це те, що Прокуратура зараз не працює.

      Не треба з цього робити політику. Взяли людину, надали їй шість місяців. Не треба питати мене, я політик. Спитайте на вулиці людей, чи вони задоволені роботою правохоронних органів, а потім повернемося до цього питання,
      – прокоментував Арахамія.

      Він пояснив, що Генеральна прокуратура – це найважливіший орган в правоохоронній системі. Вони роблять так зване процесуальне керівництво:

      • відкривають кримінальні провадження;
      • дивляться, як проходить слідчий процес, і перекваліфіковують в разі погтреби;

      Арахамія відзначив, що за всім завжди наглядає прокурор, крім НАБУ, оскільки там є окрема прокуратура.

      Що відомо про ймовірну відставку генпрокурора Рябошапки

      Водночас у пояснювальній записці до документа нардепи висунули низку претензій:

      • Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      • Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      • Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.
      З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
      сьогодні
      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Слуга народу Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Давид Арахамія Новини України
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