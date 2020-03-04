Особисто буду голосувати за відставку, – Арахамія про висловлення недовіри Рябошапці

Руслан Рябошапка невдовзі може залишити свою посаду. На позачерговому засіданні в Раді 5 березня народні депутати планують розглянути висловлення недовіри генеральному прокурору.

Чи залишиться Рябошапка на посаді – залежить від результатів голосування, але в парламенті наразі панують такі настрої, що це буде голосування з найбільшою кількістю голосів. Про це повідомив керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі 24 каналу.

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Він додав, що особисто буде голосувати за відставку Руслана Рябошапки.

Також Давид Арахамія зазначив, що у фракції на заміну Рябошапці "позачергово була висловлена позиція за Сергія Іонушаса".

Дуже багато людей підтримують нашого колегу,

– розповів Арахамія.



Сергій Іонушас / Фото ua-rating.com

Що відомо про Сергія Іонушаса?Український юрист, адвокат, керівник юридичної фірми "Гелон".



Він є народний депутат України 9 скликання, а також заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

За словами керівника фракції "Слуга народу", до чинного генпрокурора є чимало зауважень, зокрема це те, що Прокуратура зараз не працює.

Не треба з цього робити політику. Взяли людину, надали їй шість місяців. Не треба питати мене, я політик. Спитайте на вулиці людей, чи вони задоволені роботою правохоронних органів, а потім повернемося до цього питання,

– прокоментував Арахамія.

Він пояснив, що Генеральна прокуратура – це найважливіший орган в правоохоронній системі. Вони роблять так зване процесуальне керівництво:

відкривають кримінальні провадження;

дивляться, як проходить слідчий процес, і перекваліфіковують в разі погтреби;

Арахамія відзначив, що за всім завжди наглядає прокурор, крім НАБУ, оскільки там є окрема прокуратура.

Що відомо про ймовірну відставку генпрокурора Рябошапки

28 лютого стало відомо, що президент Зеленський скликає на 4 березня позачергове засідання Верховної Ради. У порядку денному – питання Кабінету Міністрів та звіти правоохоронних органів.

2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглядати відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки.

3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Однак увечері 3 березня після завершення засідання фракції "Слуги народу" нардеп Скічко повідомив 24 каналу, що питання звільнення Рябошапки Рада 4 березня розглядати не буде.

Водночас у пояснювальній записці до документа нардепи висунули низку претензій: