Зеленський про генпрокурора Рябошапку: Немає результатів – не маєш займати місце
Два дні поспіль Верховна Рада збирається на позачергове засідання. Якщо 4 березня відбулася кадрова ротація в Кабміні, 5-го розлядатимуть зміни у керівництві силових відомств. Так, депутати можуть висловити недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
З цього приводу Володимир Зеленський висловився під час робочого візиту до Полтавської області, пише РБК-Україна. За його словами, чиновники не повинні обіймати посади, якщо їхня робота не приносить результату.
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Моя особиста думка дуже проста. Немає результатів - не маєш займати місце. Я, президент, ставлю собі те ж саме. Якщо в тебе немає результату - до побачення,
– зазначив Зеленський.
Критику Зеленський висловив і щодо інших відомств. Зокрема, він негативно оцінив діяльність НАБУ, зазначивши, що саме цей орган мав найбільше часу для розслідування резонансних і гучних справ. Водночас президент нейтрально висловився щодо ДБР, яке лише нещодавно очолила Венедиктова. Він зазначив, що до неї у зв'язку із коротким терміном керівництва, поки питань немає.
Що відомо про ймовірну відставку генпрокурора Рябошапки
- 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.
- На вечір 5 березня заплановане позачергове засідання, де нардепи можуть висловити Рябошапці недовіру.
- Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.
- Комітет із правоохоронної діяльності рекомендував депутатам самим вирішувати – звільняти генпрокурора чи ні.
- Для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський збирав підписи.
- Заява Бужанського набрала необхідну кількість підписів і її зареєстрували на розляд у Верховній Раді.
- Якщо відставка відбудеться 5 березня, нового призначення на посаду Генпрокурора цього дня не відбудеться.
Які претензії до Рябошапки
У пояснювальній записці депутати зазначили такі причини:
- Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
- Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
- Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.