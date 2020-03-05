17:24
5 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Понти Абромовича. Російській піст у соцмережах
      Вєсті Кремля
      22:46, 4 березня
      Вєсті.UA: Кива приєднався до тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:44, 4 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Зеленський про генпрокурора Рябошапку: Немає результатів – не маєш займати місце

      -
      Зеленський розкритикував діяльність Рябошапки / фото 24 каналу

      Два дні поспіль Верховна Рада збирається на позачергове засідання. Якщо 4 березня відбулася кадрова ротація в Кабміні, 5-го розлядатимуть зміни у керівництві силових відомств. Так, депутати можуть висловити недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

      З цього приводу Володимир Зеленський висловився під час робочого візиту до Полтавської області, пише РБК-Україна. За його словами, чиновники не повинні обіймати посади, якщо їхня робота не приносить результату.

      До теми Особисто буду голосувати за відставку, – Арахамія про висловлення недовіри Рябошапці

      Моя особиста думка дуже проста. Немає результатів - не маєш займати місце. Я, президент, ставлю собі те ж саме. Якщо в тебе немає результату - до побачення,
      – зазначив Зеленський.

      Критику Зеленський висловив і щодо інших відомств. Зокрема, він негативно оцінив діяльність НАБУ, зазначивши, що саме цей орган мав найбільше часу для розслідування резонансних і гучних справ. Водночас президент нейтрально висловився щодо ДБР, яке лише нещодавно очолила Венедиктова. Він зазначив, що до неї у зв'язку із коротким терміном керівництва, поки питань немає.

      Що відомо про ймовірну відставку генпрокурора Рябошапки

      • 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.
      • На вечір 5 березня заплановане позачергове засідання, де нардепи можуть висловити Рябошапці недовіру.
      • Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.
      • Комітет із правоохоронної діяльності рекомендував депутатам самим вирішувати – звільняти генпрокурора чи ні.
      • Для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський збирав підписи.
      • Заява Бужанського набрала необхідну кількість підписів і її зареєстрували на розляд у Верховній Раді.
      • Якщо відставка відбудеться 5 березня, нового призначення на посаду Генпрокурора цього дня не відбудеться.

      Які претензії до Рябошапки

      У пояснювальній записці депутати зазначили такі причини:

      • Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      • Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      • Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.
      Денис Шмигаль очолив Кабінет міністрів: що про нього відомо
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Все ще про уряд Гончарука: люди прийшли не наживатись
      Світлана Заліщук
      сьогодні , 15:00 Путін самостверджується
      Віталій Портников
      сьогодні , 12:00 У Батумі на вихідні: відчуй гостинність Грузії і стань володарем апартаментів у моря
      3 березня , 14:18 Нестримний одесит: черговий далекий прохід покериста Івана Шептицького
      сьогодні , 15:30 Сіменс: Цифрова трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук