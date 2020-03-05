Зеленський про генпрокурора Рябошапку: Немає результатів – не маєш займати місце

Два дні поспіль Верховна Рада збирається на позачергове засідання. Якщо 4 березня відбулася кадрова ротація в Кабміні, 5-го розлядатимуть зміни у керівництві силових відомств. Так, депутати можуть висловити недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

З цього приводу Володимир Зеленський висловився під час робочого візиту до Полтавської області, пише РБК-Україна. За його словами, чиновники не повинні обіймати посади, якщо їхня робота не приносить результату.

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Моя особиста думка дуже проста. Немає результатів - не маєш займати місце. Я, президент, ставлю собі те ж саме. Якщо в тебе немає результату - до побачення,

– зазначив Зеленський.

Критику Зеленський висловив і щодо інших відомств. Зокрема, він негативно оцінив діяльність НАБУ, зазначивши, що саме цей орган мав найбільше часу для розслідування резонансних і гучних справ. Водночас президент нейтрально висловився щодо ДБР, яке лише нещодавно очолила Венедиктова. Він зазначив, що до неї у зв'язку із коротким терміном керівництва, поки питань немає.

Що відомо про ймовірну відставку генпрокурора Рябошапки

3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

На вечір 5 березня заплановане позачергове засідання, де нардепи можуть висловити Рябошапці недовіру.

Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Комітет із правоохоронної діяльності рекомендував депутатам самим вирішувати – звільняти генпрокурора чи ні.

Для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський збирав підписи.

Заява Бужанського набрала необхідну кількість підписів і її зареєстрували на розляд у Верховній Раді.

Якщо відставка відбудеться 5 березня, нового призначення на посаду Генпрокурора цього дня не відбудеться.

Які претензії до Рябошапки

У пояснювальній записці депутати зазначили такі причини: