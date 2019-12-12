Зеленский о Порошенко: За пятым президентом – очень много различных грехов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не подписывал бы минские соглашения в таком виде, в котором они находятся сегодня.

Комментируя в эфире программы "Право на власть" последнее уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко, действующий гарант Зеленский отметил, что не имеет никакого влияния ни на Государственное бюро расследований, ни на любой другой правоохранительный орган. Правда, по его словам, он и другие представители действующей власти встречаются один раз в неделю со всеми правоохранительными. На этих встречах выясняют, что происходит в Украине, какова криминогенная ситуация и т.д.

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Я думаю, что за Петром Порошенко – очень много различных грехов, связанных и с ним самим, и с его окружением. Мне сложно комментировать по этому делу, поэтому я, скажу откровенно, никогда бы не подписал такие условия (речь идет о минских соглашениях – 24 канал). Но мы не знаем, при каких условиях подписывали именно такой вариант "Минска", поэтому мне очень сложно комментировать,

– отметил Зеленский.

По его мнению, подписать минские соглашения было очень непросто. Поэтому он делает вывод, что говорить "никогда" в такой ситуации – неуместно.

"Сохранилась ли обида на Порошенко за его "Зеленский – пьяница и наркоман" (эти слова Порошенко говорил во время избирательной гонки – 24 канал)? Нет, потому что я – не пьяница и не наркоман. Были другие вещи, были совсем другие вещи", – добавил украинский президент.

Из-за подписания минских соглашений против Порошенко ГБР открыло уголовное производство 10 декабря. Оно было открыто по заявлению одиозного главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Согласно поданному заявлению, Порошенко достигал договоренностей о восстановлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей" осознавая, что Россия является стороной конфликта.

В каких еще уголовных делах фигурирует Петр Порошенко:

Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Россией; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.

Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (с ситуативной комнаты Администрации Президента).

Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).

Незаконное задержание Михаила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Польшу.

Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.

Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".

Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".

Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года: проведение конкурса в короткие сроки и постановление возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.

Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, что повлекло тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.

Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева со стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".



Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / инфографика 24 канала