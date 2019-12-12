Зеленський про Порошенка: За п’ятим президентом – дуже багато різних гріхів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не підписував би мінські угоди в такому вигляді, в якому вони перебувають сьогодні.

Коментуючи у ефірі програми "Право на владу" останнє кримінальне провадження проти п'ятого президента Петра Порошенка, чинний гарант Зеленський наголосив, що не має жодного впливу ні на Державне бюро розслідувань, ні на будь-який інший правоохоронний орган. Щоправда, за його словами, він і інші представники чинної влади зустрічаються одного разу в тиждень з усіма правоохоронними органами. На цих зустрічах з’ясовують, що відбувається в Україні та якою є криміногенна ситуація тощо.

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Я думаю, що за Петром Порошенком – дуже багато різних гріхів, пов’язаних і з ним самим, і з його оточенням. Мені складно коментувати щодо цієї справи, тому я, скажу відверто, ніколи б не підписав такі умови (мовиться про мінські угоди – 24 канал). Але ми не знаємо, за яких умов підписували саме такий варіант "Мінську", тому мені дуже складно коментувати,

– зауважив Зеленський.

На його думку, підписати мінські угоди було дуже непросто. Тому він робить висновок, що говорити "ніколи" у такій ситуації – недоречно.

"Чи зберіглася образа на Порошенка за його "Зеленський – п’яниця та наркоман" (ці слова Порошенко говорив під час виборчих перегонів – 24 канал)? Ні, тому що я – не п’яниця та не наркоман. Були інші речі, були зовсім інші речі", – додав український президент.

Щодо підписання мінських угод проти Порошенка ДБР відкрило кримінальне провадження 10 грудня. Його було відкрито за заявою одіозного очільника адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Згідно із поданою заявою, Порошенко досягав домовленостей про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей" усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.

У яких ще кримінальних справах фігурує Петро Порошенко:

Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Росією; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.

Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).

Незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Польщі.

Організація та незаконне переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.

Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.

Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / інфографіка 24 каналу