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      У "Слузі народу" розповіли, коли голосуватимуть за зняття недоторканності з Порошенка

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      Петро Порошенко / Getty Images

      Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура зазначив, що подання про зняття недоторканності з п'ятого перзидента України і народного депутата "ЄС" Петра Порошенка вже готується, а голосування відбудеться у найближчі тижні.

      Про це Качура заявив в ефірі 24 каналу.

      До теми: За зняття недоторканності з Порошенка виступають більшість українців

      "Сьогодні ми з колегами обговорювали, що у найближчий час буде подання щодо зняття депутатської недоторканності з Петра Олексійовича Порошенка. Проголосовано зняття його депутатської недоторканності буде або в цей четвер цього пленарного тижня, або насупного тижня", – сказав нардеп.

      На питання, про те, за яким провадженням буде подання. Качура відповів: "Проваджень дуже багато".

      "Я поки що матеріали не отримав, але я спілкувався з апаратом Ради, що таке подання начебто готується, щоб воно вже зайшло", – додав "слуга народу".

      Цікаво: Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України

      качура
      Олександр Качура

      Чому з Порошенка можуть зняти недоторканність

      • ДБР скерувало до ГПУ проєкт підозри Порошенку щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя. Також вони скерували до прокуратури проєкт подання до Ради щодо надання згоди на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності.
      • Порошенка підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держвлади; зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
      • Порошенко фігурує у щонайменше 12 кримінальних провадженнях. У всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. Політик кілька разів ігнорував виклики до ДБР. Порошенка вже допитали у таких справах: захоплення Росією українських моряків у 2018 році; щодо підписання та імплементації мінських угод; судова реформа; націоналізація "Приватбанку".
      • Сам Порошенко каже, що справа не має юридичної ваги і називає проєкт підозри замовленням колишньої команди Віктора Януковича. Окрім того, заяви до ДБР на Порошенка подавав юрист, який працював на Януковича, Андрій Портнов. 
      • 20 листопада у мережі оприлюднили перші записи з начебто розмовами голови ДБР Романа Труби у своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента. 3 грудня у мережі з'явились нові записи з кабінету голови ДБР. Вони стосують розмов чиновника щодо справ олігарха Ігоря Коломойського, Петра Порошенка, голови НАБУ Артема Ситника та його ймовірне втручання в американські вибори.

      справи порошенко дбр
      Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Верховна Рада Зняття недоторканності Слуга народу
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