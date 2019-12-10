У "Слузі народу" розповіли, коли голосуватимуть за зняття недоторканності з Порошенка

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура зазначив, що подання про зняття недоторканності з п'ятого перзидента України і народного депутата "ЄС" Петра Порошенка вже готується, а голосування відбудеться у найближчі тижні.

Про це Качура заявив в ефірі 24 каналу.

До теми: За зняття недоторканності з Порошенка виступають більшість українців

"Сьогодні ми з колегами обговорювали, що у найближчий час буде подання щодо зняття депутатської недоторканності з Петра Олексійовича Порошенка. Проголосовано зняття його депутатської недоторканності буде або в цей четвер цього пленарного тижня, або насупного тижня", – сказав нардеп.

На питання, про те, за яким провадженням буде подання. Качура відповів: "Проваджень дуже багато".

"Я поки що матеріали не отримав, але я спілкувався з апаратом Ради, що таке подання начебто готується, щоб воно вже зайшло", – додав "слуга народу".

Цікаво: Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України



Олександр Качура

Чому з Порошенка можуть зняти недоторканність

ДБР скерувало до ГПУ проєкт підозри Порошенку щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя. Також вони скерували до прокуратури проєкт подання до Ради щодо надання згоди на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності.

Порошенка підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держвлади; зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Порошенко фігурує у щонайменше 12 кримінальних провадженнях . У всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. Політик кілька разів ігнорував виклики до ДБР. Порошенка вже допитали у таких справах: захоплення Росією українських моряків у 2018 році; щодо підписання та імплементації мінських угод; судова реформа; націоналізація "Приватбанку".

. У всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. Політик кілька разів ігнорував виклики до ДБР. Порошенка вже допитали у таких справах: захоплення Росією українських моряків у 2018 році; щодо підписання та імплементації мінських угод; судова реформа; націоналізація "Приватбанку". Сам Порошенко каже, що справа не має юридичної ваги і називає проєкт підозри замовленням колишньої команди Віктора Януковича. Окрім того, заяви до ДБР на Порошенка подавав юрист, який працював на Януковича, Андрій Портнов.

20 листопада у мережі оприлюднили перші записи з начебто розмовами голови ДБР Романа Труби у своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента. 3 грудня у мережі з'явились нові записи з кабінету голови ДБР . Вони стосують розмов чиновника щодо справ олігарха Ігоря Коломойського, Петра Порошенка, голови НАБУ Артема Ситника та його ймовірне втручання в американські вибори.



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / інфографіка 24 каналу