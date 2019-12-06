Зеленский отреагировал на демарш оппозиции в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что партии "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не до конца понимают ситуацию с оккупированным Донбассом.

Как подчеркнул он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", ему очень нравится, что свою позицию высказала "тройка прекрасных политиков" – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Славко Вакарчук.

Важно! План Б: что будет делать Украина, если не договорится с Путиным

Мне нравится, что пятый президент не согласен с тем, что именно он подписал. Во-вторых, когда они что-то подписывают, они должны понимать, что никто не хочет капитуляции, никто не хочет отдавать наши территории. Какие-то детали, частности, что выборы не могут проходить при наличии там вооруженных людей – да, мы все это понимаем,

– убеждает гарант.

По его словам, детали с границей, которые подписала тот самый выдающийся человек (Порошенко – 24 канал), являются действительно очень сложными.

"Моя позиция проста – в момент выборов на временно оккупированном Донбассе Украина должна полностью контролировать украинскую границу. Я уверен в этом. До этого договориться будет очень сложно", – отметил президент.

Остальные детали он отказался обнародовать, аргументируя это тем, что политика любит молчание.

"Если я расскажу все детали, с которыми я еду на переговоры, я буду без оружия за столом среди людей, которые взамен будут вооруженными", – подытожил Зеленский.

О чем говорил Зеленский

3 декабря фракции "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" заблокировали трибуну Верховной Рады.

Мы провозглашаем: "Нет капитуляции!". Для недопущения реализации сценария Путина в Украине парламентские фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" приняли совместное заявление,

– произнес с трибуны член "Евросолидарности" Андрей Парубий.

В своем заявлении парламентарии обозначили так называемые красные линии, то есть моменты, нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине. Именно их должна придерживаться Украина во время нормандского саммита, который пройдет 9 декабря в Париже.

Обратите внимание! Пристайко обозначил красные линии Украины в нормандском формате

Чего требуют от действующей власти "Голос", "Евросолидарность" и "Батькищина":