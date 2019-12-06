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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Зеленский отреагировал на демарш оппозиции в Раде

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский считает, что партии "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не до конца понимают ситуацию с оккупированным Донбассом.

      Как подчеркнул он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", ему очень нравится, что свою позицию высказала "тройка прекрасных политиков" – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Славко Вакарчук.

      Важно! План Б: что будет делать Украина, если не договорится с Путиным

      Мне нравится, что пятый президент не согласен с тем, что именно он подписал. Во-вторых, когда они что-то подписывают, они должны понимать, что никто не хочет капитуляции, никто не хочет отдавать наши территории. Какие-то детали, частности, что выборы не могут проходить при наличии там вооруженных людей – да, мы все это понимаем,
      – убеждает гарант.

      По его словам, детали с границей, которые подписала тот самый выдающийся человек (Порошенко – 24 канал), являются действительно очень сложными.

      "Моя позиция проста – в момент выборов на временно оккупированном Донбассе Украина должна полностью контролировать украинскую границу. Я уверен в этом. До этого договориться будет очень сложно", – отметил президент.

      Остальные детали он отказался обнародовать, аргументируя это тем, что политика любит молчание.

      "Если я расскажу все детали, с которыми я еду на переговоры, я буду без оружия за столом среди людей, которые взамен будут вооруженными", – подытожил Зеленский.

      О чем говорил Зеленский

      3 декабря фракции "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" заблокировали трибуну Верховной Рады.

      Мы провозглашаем: "Нет капитуляции!". Для недопущения реализации сценария Путина в Украине парламентские фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" приняли совместное заявление,
      – произнес с трибуны член "Евросолидарности" Андрей Парубий.

      В своем заявлении парламентарии обозначили так называемые красные линии, то есть моменты, нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине. Именно их должна придерживаться Украина во время нормандского саммита, который пройдет 9 декабря в Париже.

      Обратите внимание! Пристайко обозначил красные линии Украины в нормандском формате

      Чего требуют от действующей власти "Голос", "Евросолидарность" и "Батькищина":

      • никаких компромиссов в отношении унитарного государства и насчет федерализации;
      • никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;
      • никаких политических действий, в частности, выборов на оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации – вывод российских войск, разоружения незаконно вооруженных формирований, установления контроля за государственной границей;
      • никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину;
      • никакого прекращения международных судебных процессов против России.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Партия Голос Европейская солидарность ВО Батькивщина Украина – Россия Война на Донбассе Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019
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