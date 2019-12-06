Зеленский отреагировал на демарш оппозиции в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что партии "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не до конца понимают ситуацию с оккупированным Донбассом.
Как подчеркнул он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", ему очень нравится, что свою позицию высказала "тройка прекрасных политиков" – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Славко Вакарчук.
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Мне нравится, что пятый президент не согласен с тем, что именно он подписал. Во-вторых, когда они что-то подписывают, они должны понимать, что никто не хочет капитуляции, никто не хочет отдавать наши территории. Какие-то детали, частности, что выборы не могут проходить при наличии там вооруженных людей – да, мы все это понимаем,
– убеждает гарант.
По его словам, детали с границей, которые подписала тот самый выдающийся человек (Порошенко – 24 канал), являются действительно очень сложными.
"Моя позиция проста – в момент выборов на временно оккупированном Донбассе Украина должна полностью контролировать украинскую границу. Я уверен в этом. До этого договориться будет очень сложно", – отметил президент.
Остальные детали он отказался обнародовать, аргументируя это тем, что политика любит молчание.
"Если я расскажу все детали, с которыми я еду на переговоры, я буду без оружия за столом среди людей, которые взамен будут вооруженными", – подытожил Зеленский.
О чем говорил Зеленский
3 декабря фракции "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" заблокировали трибуну Верховной Рады.
Мы провозглашаем: "Нет капитуляции!". Для недопущения реализации сценария Путина в Украине парламентские фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" приняли совместное заявление,
– произнес с трибуны член "Евросолидарности" Андрей Парубий.
В своем заявлении парламентарии обозначили так называемые красные линии, то есть моменты, нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине. Именно их должна придерживаться Украина во время нормандского саммита, который пройдет 9 декабря в Париже.
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Чего требуют от действующей власти "Голос", "Евросолидарность" и "Батькищина":
- никаких компромиссов в отношении унитарного государства и насчет федерализации;
- никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;
- никаких политических действий, в частности, выборов на оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации – вывод российских войск, разоружения незаконно вооруженных формирований, установления контроля за государственной границей;
- никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину;
- никакого прекращения международных судебных процессов против России.