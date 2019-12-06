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      Зеленський відреагував на демарш опозиції в Раді

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      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський вважає, що партії "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина" не до кінця розуміють ситуацію з окупованим Донбасом.

      Як підкреслив він у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", йому дуже подобається, що свою позицію висловила "трійка прекрасних політиків" – Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Славко Вакарчук.

      Важливо! План Б: що робитиме Україна, якщо не домовиться з Путіним

      Мені подобається, що п’ятий президент не згоден із тим, що саме він підписав. По-друге, коли вони щось підписують, вони повинні розуміти, що ніхто не хоче капітуляції, ніхто не хоче віддавати наші території. Якісь деталі, зокрема, що вибори не можуть проходити за наявності там озброєних людей – так, ми все це розуміємо,
      – переконує гарант.

      За його словами, деталі з кордоном, які підписала та сама видатна людина (Порошенко – 24 канал), є дійсно дуже складними.

      "Моя позиція є простою – в момент виборів на тимчасово окупованому Донбасі Україна повинна повністю контролювати український кордон. Я впевнений у цьому. До цього домовитися буде дуже складно", – зауважив президент.

      Решту деталей він відмовився оприлюднювати, аргументуючи це тим, що політика любить мовчання.

      "Якщо я розкажу всі деталі, з якими я їду на перемовини, я буду без зброї за столом серед людей, які натомість будуть озброєними", – підсумував Зеленський.

      Про що говорив Зеленський

      3 грудня фракції "Європейської солідарності", "Голосу" та "Батьківщини" заблокували трибуну Верховної Ради.

      Ми проголошуємо: "Ні капітуляції!" Задля недопущення реалізації сценарію Путіна в Україні парламентські фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина" ухвалили спільну заяву,
      – виголосив з трибуни член "Євросолідарності" Андрій Парубій.

      У своїй заяві парламентарі окреслили так звані червоні лінії, тобто моменти, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні. Саме їх має дотримуватися Україна під час нормандського саміту, який пройде 9 грудня в Парижі. 

      Зверніть увагу! Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі

      Чого вимагають від чинної влади "Голос", "Євросолідарність" і "Батькіщина":

      • жодних компромісів щодо унітарної держави та щодо федералізації;
      • жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу;
      • жодних політичних дій, зокрема, виборів на окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки та деокупації – виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю за державним кордоном;
      • жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;
      • жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Війна на Донбасі Україна – Росія ВО Батьківщина Європейська солідарність Партія Голос Петро Порошенко
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