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      Зеленский по телефону поговорил с Эрдоганом: темы разговора

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      Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский / Bituk. Media

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они, в частности, обсудили ситуацию с коронавирусом в мире и меры, которые принимают обе страны в рамках борьбы с этой смертельной инфекцией. Еще одной темой разговора стала ситуация с украинскими автоперевозчиками на турецко-болгарской границе.

      Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский с Эрдоганом достигли ряда практических договоренностей по борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии. Касаются они координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией.

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      Турецкий президент, со своей стороны, пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны по поставкам респираторов и защитных костюмов.

      Зато Зеленский поблагодарил за:

      • последовательную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины,
      • осуждение незаконной оккупации Крыма,
      • поддержку крымских татар.

      В этой связи президенты выразили удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых во время их личной встречи. Состоялась она 3 февраля. Говорится о строительстве жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма.

      Отдельно стороны обсудили ситуацию, сложившуюся для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе. Они там застряли, поскольку Турция запретила въезд.

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      Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение, и проблему в ближайшее время решат.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Крымские татары Аннексия Крыма Реджеп Эрдоган Новости Турции Президент Украины
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