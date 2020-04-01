Зеленский по телефону поговорил с Эрдоганом: темы разговора

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они, в частности, обсудили ситуацию с коронавирусом в мире и меры, которые принимают обе страны в рамках борьбы с этой смертельной инфекцией. Еще одной темой разговора стала ситуация с украинскими автоперевозчиками на турецко-болгарской границе.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский с Эрдоганом достигли ряда практических договоренностей по борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии. Касаются они координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией.

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Турецкий президент, со своей стороны, пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны по поставкам респираторов и защитных костюмов.

Зато Зеленский поблагодарил за:

последовательную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины,

осуждение незаконной оккупации Крыма,

поддержку крымских татар.

В этой связи президенты выразили удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых во время их личной встречи. Состоялась она 3 февраля. Говорится о строительстве жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма.

Отдельно стороны обсудили ситуацию, сложившуюся для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе. Они там застряли, поскольку Турция запретила въезд.

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Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение, и проблему в ближайшее время решат.