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      Зеленський телефоном поговорив із Ердоганом: теми розмови

      -
      Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський / Bituk. Media

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони, зокрема, обговорили ситуацію з коронавірусом у світі та заходи, які вживають обидві країни у межах боротьби з цією смертельною інфекцією. Ще однією темою розмови стала ситуація з українськими автоперевізниками на турецько-болгарському кордоні.

      Як повідомляє пресслужба українського президента, Зеленський з Ердоганом досягли низку практичних домовленостей щодо боротьби з коронавірусом і наслідками пандемії. Стосуються вони координації зусиль і співпраці між Україною та Туреччиною.

      Радимо ознайомитися Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

      Турецький президент, зі свого боку, пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів.

      Натомість Зеленський подякував за:

      • послідовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України,
      • засудження незаконної окупації Криму,
      • підтримку кримських татар.

      У цьому зв’язку президенти висловили задоволення реалізацією домовленостей, досягнутих під час їхньої особистої зустрічі. Відбулася вона 3 лютого. Мовиться про будівництво житла в Херсоні та Генічеську для вимушених переселенців з Криму.

      Окремо сторони обговорили ситуацію, що склалася для українських автоперевізників на турецько-болгарському кордоні. Вони там застрягли, оскільки Туреччина заборонила в’їзд.

      Детальніше Українські далекобійники застрягли на кордоні з Туреччиною

      Ердоган запевнив, що відповідальні турецькі міністерства отримають доручення, і проблему найближчим часом вирішать.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Кримські татари Анексія Криму Коронавірус COVID-19 Реджеп Ердоган Новини Туреччини Президент України Новини політики
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