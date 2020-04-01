Зеленський телефоном поговорив із Ердоганом: теми розмови

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони, зокрема, обговорили ситуацію з коронавірусом у світі та заходи, які вживають обидві країни у межах боротьби з цією смертельною інфекцією. Ще однією темою розмови стала ситуація з українськими автоперевізниками на турецько-болгарському кордоні.

Як повідомляє пресслужба українського президента, Зеленський з Ердоганом досягли низку практичних домовленостей щодо боротьби з коронавірусом і наслідками пандемії. Стосуються вони координації зусиль і співпраці між Україною та Туреччиною.

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Турецький президент, зі свого боку, пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів.

Натомість Зеленський подякував за:

послідовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України,

засудження незаконної окупації Криму,

підтримку кримських татар.

У цьому зв’язку президенти висловили задоволення реалізацією домовленостей, досягнутих під час їхньої особистої зустрічі. Відбулася вона 3 лютого. Мовиться про будівництво житла в Херсоні та Генічеську для вимушених переселенців з Криму.

Окремо сторони обговорили ситуацію, що склалася для українських автоперевізників на турецько-болгарському кордоні. Вони там застрягли, оскільки Туреччина заборонила в’їзд.

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Ердоган запевнив, що відповідальні турецькі міністерства отримають доручення, і проблему найближчим часом вирішать.