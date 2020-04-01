Зеленський телефоном поговорив із Ердоганом: теми розмови
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони, зокрема, обговорили ситуацію з коронавірусом у світі та заходи, які вживають обидві країни у межах боротьби з цією смертельною інфекцією. Ще однією темою розмови стала ситуація з українськими автоперевізниками на турецько-болгарському кордоні.
Як повідомляє пресслужба українського президента, Зеленський з Ердоганом досягли низку практичних домовленостей щодо боротьби з коронавірусом і наслідками пандемії. Стосуються вони координації зусиль і співпраці між Україною та Туреччиною.
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Турецький президент, зі свого боку, пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів.
Натомість Зеленський подякував за:
- послідовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України,
- засудження незаконної окупації Криму,
- підтримку кримських татар.
У цьому зв’язку президенти висловили задоволення реалізацією домовленостей, досягнутих під час їхньої особистої зустрічі. Відбулася вона 3 лютого. Мовиться про будівництво житла в Херсоні та Генічеську для вимушених переселенців з Криму.
Окремо сторони обговорили ситуацію, що склалася для українських автоперевізників на турецько-болгарському кордоні. Вони там застрягли, оскільки Туреччина заборонила в’їзд.
Детальніше Українські далекобійники застрягли на кордоні з Туреччиною
Ердоган запевнив, що відповідальні турецькі міністерства отримають доручення, і проблему найближчим часом вирішать.
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