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      Зеленский поговорил с президентом Евросовета Мишелем: детали

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Политики, в частности, обсудили ситуацию с коронавирусом в Европе, войну на Донбассе и макрофинасовую помощь ЕС Украине. Также стороны отметили важность сохранения санкций против России.

      Коронавирус

      Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский выразил поддержку шагам, которые используют институты ЕС для борьбы с распространением коронавируса и преодолением негативных экономических последствий.

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      "Желаю вам крепкого здоровья. Украина выражает искреннюю поддержку вам и членам Европейского Союза в это нелегкое время. Мы разделяем боль тысяч европейцев, которые потеряли близких, и желаем скорейшего выздоровления тем, кто борется с недугом", – отметил Зеленский.

      Кроме того, он отметил важность:

      • скоординированных усилий для преодоления пандемии,
      • решение гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины,
      • сохранение беспрепятственного движения товаров через границы.

      "Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению "зеленых" коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик", – добавил украинский президент.

      Поддержка Украины со стороны ЕС

      Зеленский поблагодарил за поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине, и отметил ее важность. По словам украинского президента, эта поддержка помогает сохранять макроэкономическую стабильность и способствует дальнейшим реформам в Украине.

      Также стороны обсудили:

      • дальнейшие шаги по завершению реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине;
      • перспективы продолжения сотрудничества в рамках кризисных обстоятельств, которые сложились за коронавирус.

      Шарль Мишель, со своей стороны, положительно оценил недавние принятые банковский и закон о рынке земли.

      В завершение политики обсудили меры политического диалога на высшем уровне до конца текущего года.

      Говорится о:

      • подготовку к следующему саммиту Украина – ЕС;
      • шестого саммита Восточного партнерства.

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      Война на Донбассе

      Зеленский рассказал Мишелю о:

      • Безопасную ситуацию на Донбассе;
      • состояние реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.

      Президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

      Санкции против России

      Зеленский и Мишель подтвердили потребность в сохранении санкций против Российской Федерации. Они должны действовать, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Санкции Евросоюз Президент Украины Владимир Зеленский
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