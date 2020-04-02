Зеленский поговорил с президентом Евросовета Мишелем: детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Политики, в частности, обсудили ситуацию с коронавирусом в Европе, войну на Донбассе и макрофинасовую помощь ЕС Украине. Также стороны отметили важность сохранения санкций против России.
Коронавирус
Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский выразил поддержку шагам, которые используют институты ЕС для борьбы с распространением коронавируса и преодолением негативных экономических последствий.
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"Желаю вам крепкого здоровья. Украина выражает искреннюю поддержку вам и членам Европейского Союза в это нелегкое время. Мы разделяем боль тысяч европейцев, которые потеряли близких, и желаем скорейшего выздоровления тем, кто борется с недугом", – отметил Зеленский.
Кроме того, он отметил важность:
- скоординированных усилий для преодоления пандемии,
- решение гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины,
- сохранение беспрепятственного движения товаров через границы.
"Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению "зеленых" коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик", – добавил украинский президент.
Поддержка Украины со стороны ЕС
Зеленский поблагодарил за поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине, и отметил ее важность. По словам украинского президента, эта поддержка помогает сохранять макроэкономическую стабильность и способствует дальнейшим реформам в Украине.
Также стороны обсудили:
- дальнейшие шаги по завершению реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине;
- перспективы продолжения сотрудничества в рамках кризисных обстоятельств, которые сложились за коронавирус.
Шарль Мишель, со своей стороны, положительно оценил недавние принятые банковский и закон о рынке земли.
В завершение политики обсудили меры политического диалога на высшем уровне до конца текущего года.
Говорится о:
- подготовку к следующему саммиту Украина – ЕС;
- шестого саммита Восточного партнерства.
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Война на Донбассе
Зеленский рассказал Мишелю о:
- Безопасную ситуацию на Донбассе;
- состояние реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.
Президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Санкции против России
Зеленский и Мишель подтвердили потребность в сохранении санкций против Российской Федерации. Они должны действовать, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ.
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