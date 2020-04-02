Зеленский поговорил с президентом Евросовета Мишелем: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Политики, в частности, обсудили ситуацию с коронавирусом в Европе, войну на Донбассе и макрофинасовую помощь ЕС Украине. Также стороны отметили важность сохранения санкций против России.

Коронавирус

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский выразил поддержку шагам, которые используют институты ЕС для борьбы с распространением коронавируса и преодолением негативных экономических последствий.

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"Желаю вам крепкого здоровья. Украина выражает искреннюю поддержку вам и членам Европейского Союза в это нелегкое время. Мы разделяем боль тысяч европейцев, которые потеряли близких, и желаем скорейшего выздоровления тем, кто борется с недугом", – отметил Зеленский.

Кроме того, он отметил важность:

скоординированных усилий для преодоления пандемии,

решение гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины,

сохранение беспрепятственного движения товаров через границы.

"Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению "зеленых" коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик", – добавил украинский президент.

Поддержка Украины со стороны ЕС

Зеленский поблагодарил за поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине, и отметил ее важность. По словам украинского президента, эта поддержка помогает сохранять макроэкономическую стабильность и способствует дальнейшим реформам в Украине.

Также стороны обсудили:

дальнейшие шаги по завершению реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине;

перспективы продолжения сотрудничества в рамках кризисных обстоятельств, которые сложились за коронавирус.

Шарль Мишель, со своей стороны, положительно оценил недавние принятые банковский и закон о рынке земли.

В завершение политики обсудили меры политического диалога на высшем уровне до конца текущего года.

Говорится о:

подготовку к следующему саммиту Украина – ЕС;

шестого саммита Восточного партнерства.

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Война на Донбассе

Зеленский рассказал Мишелю о:

Безопасную ситуацию на Донбассе;

состояние реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.

Президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Санкции против России

Зеленский и Мишель подтвердили потребность в сохранении санкций против Российской Федерации. Они должны действовать, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ.