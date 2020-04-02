Шмыгаль встретился с послом ЕС: как Украина вместе с Европой будет бороться с COVID-19
Украина и Европейский Союз выступают единым фронтом в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями. Так, Евросоюз предоставит Украине 80 миллионов евро помощи для борьбы с COVID-19. Между тем Украина в будущем может поставлять в Европу медицинский спирт.
О совместной борьбе с коронавирусом и координации действий премьер-министр Денис Шмыгаль поговорил с послом ЕС в Украине Матти Маасиком. Об этом говорится на сайте правительства.
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Так, Денис Шмыгаль поблагодарил Маасика за пакет помощи в размере 80 миллионов евро, которые Украине предоставляет Евросоюз. По его словам, это позволит поддержать украинскую систему здравоохранения и экономику.
Благодарен послу ЕС в Украине за мощную поддержку. Со своей стороны, Украина также готова поддержать ЕС. Украина – один из крупнейших мировых производителей медицинского спирта. Сейчас наши заводы работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, мы готовы предоставлять этот ресурс для помощи другим странам,
– отметил глава правительства.
Он также отдельно отметил: это вопрос уже согласован с президентом Владимиром Зеленским.
Во время встречи также говорилось о том, что Украине и ЕС необходимо объединить координацию гуманитарной и международной технической помощи.
В частности, на базе комиссии по техногенной безопасности договорились создать организационный штаб, который определит алгоритм дальнейшей работы с международными партнерами.
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"Заверил наших европейских партнеров, что правительство Украины будет продолжать реформы. Благодарен Европейскому Союзу за политическую поддержку", – добавил Шмыгаль.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- Кроме того, в дальнейшем в Укране введут гораздо более строгие карантинные ограничения для населения. Среди них – масочный режим, запрет на посещение парков и зон отдыха (есть исключения), перемещение группой лиц и т.д.
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