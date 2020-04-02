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      Шмыгаль встретился с послом ЕС: как Украина вместе с Европой будет бороться с COVID-19

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      Денис Шмыгаль встретился с послом ЕС / пресс-служба Кабинета Министров Украины

      Украина и Европейский Союз выступают единым фронтом в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями. Так, Евросоюз предоставит Украине 80 миллионов евро помощи для борьбы с COVID-19. Между тем Украина в будущем может поставлять в Европу медицинский спирт.

      О совместной борьбе с коронавирусом и координации действий премьер-министр Денис Шмыгаль поговорил с послом ЕС в Украине Матти Маасиком. Об этом говорится на сайте правительства.

      К теме Еврокомиссия выделила Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

      Так, Денис Шмыгаль поблагодарил Маасика за пакет помощи в размере 80 миллионов евро, которые Украине предоставляет Евросоюз. По его словам, это позволит поддержать украинскую систему здравоохранения и экономику.

      Благодарен послу ЕС в Украине за мощную поддержку. Со своей стороны, Украина также готова поддержать ЕС. Украина – один из крупнейших мировых производителей медицинского спирта. Сейчас наши заводы работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, мы готовы предоставлять этот ресурс для помощи другим странам,
      – отметил глава правительства.

      Он также отдельно отметил: это вопрос уже согласован с президентом Владимиром Зеленским.

      Во время встречи также говорилось о том, что Украине и ЕС необходимо объединить координацию гуманитарной и международной технической помощи.

      В частности, на базе комиссии по техногенной безопасности договорились создать организационный штаб, который определит алгоритм дальнейшей работы с международными партнерами.

      Обратите внимание Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса

      "Заверил наших европейских партнеров, что правительство Украины будет продолжать реформы. Благодарен Европейскому Союзу за политическую поддержку", – добавил Шмыгаль.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • Кроме того, в дальнейшем в Укране введут гораздо более строгие карантинные ограничения для населения. Среди них – масочный режим, запрет на посещение парков и зон отдыха (есть исключения), перемещение группой лиц и т.д.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Европа Кабинет Министров Украины Евросоюз Денис Шмыгаль
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