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      Зеленський поговорив із президентом Євроради Мішелем: деталі

      -
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Політики, зокрема, обговорили ситуацію з коронавірусом у Європі, війну на Донбасі та макрофінасову допомогу ЄС Україні. Також сторони наголосили на важливості збереження санкцій проти Росії.

      Коронавірус

      Як повідомляє пресслужба українського президента, Зеленський висловив підтримку крокам, що їх вживають інституції ЄС для боротьби з поширенням коронавірусу та подоланням негативних економічних наслідків.

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      "Бажаю вам міцного здоров’я. Україна висловлює щиру підтримку вам та членам Європейського Союзу у цей нелегкий час. Ми поділяємо біль тисяч європейців, які втратили близьких людей, та бажаємо швидкого одужання тим, хто бореться з недугою", – зазначив Зеленський.

      Крім того, він відзначив важливість:

      • скоординованих зусиль для подолання пандемії,
      • вирішення гуманітарних питань, з якими стикаються громадяни України,
      • збереження безперешкодного руху товарів через кордони.

      "Повністю підтримую вашу позицію щодо збереження "зелених" коридорів для товарів. Ми маємо зробити все можливе для підтримки наших економік", – додав український президент.

      Підтримка України з боку ЄС

      Зеленський подякував за підтримку, яку Європейський Союз надає Україні, та наголосив на її важливості. За словами українського президента, ця підтримка допомагає зберігати макроекономічну стабільність та сприяє подальшим реформам в Україні.

      Також сторони обговорили:

      • подальші кроки щодо завершення реалізації Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні;
      • перспективи продовження співпраці у межах кризових обставин, які склалися через коронавірус.

      Шарль Мішель, зі свого боку, позитивно відзначив нещодавні ухвалені банківський і закон про ринок землі.

      На завершення політики обговорили заходи політичного діалогу на найвищому рівні до кінця поточного року.

      Мовиться про:

      • підготовку до наступного саміту Україна – ЄС;
      • шостого саміту Східного партнерства.

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      Війна на Донбасі

      Зеленський розповів Мішелю про:

      • Безпекову ситуацію на Донбасі;
      • стан реалізації домовленостей, досягнутих під час паризького саміту у нормандському форматі.

      Президент Європейської ради підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

      Санкції проти Росії

      Зеленський і Мішель підтвердили потребу у збереженні санкцій проти Російської Федерації. Вони мають діяти, допоки Україна не відновить свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Санкції Євросоюз Президент України Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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