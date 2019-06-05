Зеленский пообещал вынести вопрос вступления в НАТО на референдум

Украина обязательно вступит в НАТО, но только после референдума. Для этого надо сделать так, чтобы украинцы понимали, что Североатлантический альянс – "это не так страшно".

Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире "1+1".

Читайте также: Зеленский дал интервью в спортзале: видео

Глава государства посетил Брюссель, официальный визит длился два дня – 2 и 5 июня. В его графике – ряд событий, президент уже встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум и Украина будет в НАТО,

– добавил он во время интервью.

Отметим, на совместной пресс-конференции с последним Зеленский подчеркнул, что стратегический курс Украины в НАТО остается неизменным и является приоритетом внешней политики. Глава государства добавил, что ждет визита Североатлантического совета в июле.

Со своей стороны, генсек НАТО отметил, что Североатлантический альянс и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности в ее борьбе с Россией. С этой целью он выделит Украине более 40 миллионов евро.

Какие еще зарубежные визиты планирует Зеленский:

Второй международный визит президент Владимир Зеленский совершит в Вашингтон, точная дата переговоров пока неизвестна.

Зеленский хочет посетить с международным визитом и Германию.

Канаду президент Украины посетит 2 июля, там будет проходить Конференция по поддержке реформ в Украине.

Владимир Зеленский согласился на предложение президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву 1 сентября на годовщину начала Второй мировой войны.

Сейчас в команде президента еще прорабатывают график визитов.

Поддерживают ли украинцы вступление в НАТО?Согласно результатам исследования, которое провела Социологическая группа "Рейтинг" 16-23 января 2019 года, 46% украинцев поддержали бы референдум о вступлении в НАТО, 32% проголосовали бы против. Всего опросили 6000 украинцев в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.