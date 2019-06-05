12:00
5 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
      Вєсті Кремля
      00:07, сегодня
      Вести.UA: За что Мосийчук избил Ляшко. "Гениальные" идеи Гены Кернеса
      Вєсті.UA
      20:57, 4 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Зеленский пообещал вынести вопрос вступления в НАТО на референдум

      106 Читати новину українською
      Вопрос вступления в НАТО вынесут на референдум, – Зеленский
      Вопрос вступления в НАТО вынесут на референдум, – Зеленский / Getty Images

      Украина обязательно вступит в НАТО, но только после референдума. Для этого надо сделать так, чтобы украинцы понимали, что Североатлантический альянс – "это не так страшно".

      Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире "1+1".

      Читайте также: Зеленский дал интервью в спортзале: видео

      Глава государства посетил Брюссель, официальный визит длился два дня – 2 и 5 июня. В его графике – ряд событий, президент уже встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

      Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум и Украина будет в НАТО,
      – добавил он во время интервью.

      Отметим, на совместной пресс-конференции с последним Зеленский подчеркнул, что стратегический курс Украины в НАТО остается неизменным и является приоритетом внешней политики. Глава государства добавил, что ждет визита Североатлантического совета в июле.

      Со своей стороны, генсек НАТО отметил, что Североатлантический альянс и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности в ее борьбе с Россией. С этой целью он выделит Украине более 40 миллионов евро.

      Какие еще зарубежные визиты планирует Зеленский:

      • Второй международный визит президент Владимир Зеленский совершит в Вашингтон, точная дата переговоров пока неизвестна.
      • Зеленский хочет посетить с международным визитом и Германию.
      • Канаду президент Украины посетит 2 июля, там будет проходить Конференция по поддержке реформ в Украине.
      • Владимир Зеленский согласился на предложение президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву 1 сентября на годовщину начала Второй мировой войны.

      Сейчас в команде президента еще прорабатывают график визитов.

      Поддерживают ли украинцы вступление в НАТО?Согласно результатам исследования, которое провела Социологическая группа "Рейтинг" 16-23 января 2019 года, 46% украинцев поддержали бы референдум о вступлении в НАТО, 32% проголосовали бы против. Всего опросили 6000 украинцев в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.

      blog_ava
      Зеленский рассказал, кого из министров хотел бы оставить
      сегодня
      1143
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Евроинтеграция НАТО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      сегодня , 12:01 Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...
      Злой Одессит 5
      Сколько жилья построили в Украине с начала года: инфографика
      сегодня , 11:01 Сколько жилья построили в Украине с начала года: инфографика
      42
      5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      сегодня , 09:30 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
      Анастасія Можаровська 400
      Из-за серьезных климатических изменений человечество может погибнуть через 30 лет: исследование
      сегодня , 05:11 Из-за серьезных климатических изменений человечество может погибнуть через 30 лет: исследование
      471
      Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      4 июня , 23:59 Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 14464
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук