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      Зеленський пообіцяв винести питання вступу до НАТО на референдум

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      Питання вступу до НАТО винесуть на референдум, – Зеленський
      Питання вступу до НАТО винесуть на референдум, – Зеленський / Getty Images

      Україна обов'язково вступить до НАТО, але лише після референдуму. Для цього треба зробити так, аби українці розуміли, що Північноатлантичний альянс – "це не так страшно".

      Курс до НАТО – це безпека країни і рівень нашої армії, на цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський в ефірі "1+1".

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      Глава держави відвідав Брюссель, офіційний візит тривав два дні – 2 і 5 червня. У його графіку – низка подій, президент вже зустрівся із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. 

      Ми повинні розповісти українцям, що таке НАТО і, що це не так страшно. І коли українці будуть всі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум і Україна буде в НАТО,
      – додав він під час інтерв'ю.

      Зазначимо, на спільній прес-конференції із останнім Зеленський наголосив, що стратегічний курс України в НАТО залишається незмінним і є пріоритетом зовнішньої політики. Глава держави додав, що чекає візиту Північноатлантичної ради в липні.

      Зі свого боку, генсек НАТО наголосив, що Північноатлантичний альянс й надалі підтримуватиме Україну, зокрема в її боротьбі з Росією. Зокрема, вз цією метою він виділить Україні понад 40 мільйонів євро.  

      Які ще закордонні візити планує Зеленський:

      • Другий міжнародний візит президент Володимир Зеленський здійснить до Вашингтона, точна дата переговорів поки невідома.
      • Зеленський відвідати з міжнародним візитом і Німеччину.
      • Канаду президент України відвідає 2 липня, там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.
      • Володимир Зеленський погодився на пропозицію президента Польщі Анджея Дуди приїхати до Варшави 1 вересня на роковини початку Другої світової війни.

      Наразі у команді президента ще опрацьовують графік візитів. 

      Чи підтримують українці вступ в НАТО?Згідно з результатами дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року, 46% українців підтримали б референдум про вступ в НАТО, 32% проголосували б проти. Всього опитали 6000 українців віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики НАТО Євроінтеграція Володимир Зеленський Президент України
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