Зеленський пообіцяв винести питання вступу до НАТО на референдум

Україна обов'язково вступить до НАТО, але лише після референдуму. Для цього треба зробити так, аби українці розуміли, що Північноатлантичний альянс – "це не так страшно".

Курс до НАТО – це безпека країни і рівень нашої армії, на цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський в ефірі "1+1".

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Глава держави відвідав Брюссель, офіційний візит тривав два дні – 2 і 5 червня. У його графіку – низка подій, президент вже зустрівся із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Ми повинні розповісти українцям, що таке НАТО і, що це не так страшно. І коли українці будуть всі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум і Україна буде в НАТО,

– додав він під час інтерв'ю.

Зазначимо, на спільній прес-конференції із останнім Зеленський наголосив, що стратегічний курс України в НАТО залишається незмінним і є пріоритетом зовнішньої політики. Глава держави додав, що чекає візиту Північноатлантичної ради в липні.

Зі свого боку, генсек НАТО наголосив, що Північноатлантичний альянс й надалі підтримуватиме Україну, зокрема в її боротьбі з Росією. Зокрема, вз цією метою він виділить Україні понад 40 мільйонів євро.

Які ще закордонні візити планує Зеленський:

Другий міжнародний візит президент Володимир Зеленський здійснить до Вашингтона, точна дата переговорів поки невідома.

Зеленський відвідати з міжнародним візитом і Німеччину.

Канаду президент України відвідає 2 липня, там саме відбуватиметься Конференція з підтримки реформ в Україні.

Володимир Зеленський погодився на пропозицію президента Польщі Анджея Дуди приїхати до Варшави 1 вересня на роковини початку Другої світової війни.

Наразі у команді президента ще опрацьовують графік візитів.

Чи підтримують українці вступ в НАТО?Згідно з результатами дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року, 46% українців підтримали б референдум про вступ в НАТО, 32% проголосували б проти. Всього опитали 6000 українців віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.