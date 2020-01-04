06:57
4 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ленка "Зоркий Глаз" и украинские ракеты. Шамана в президенты
      Вєсті Кремля
      20:56, 3 января
      Вести.UA. Жир: Дух Януковича в Дубинском. Труханов спалился
      Вєсті.UA
      19:16, 3 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Зеленский "превращается в одного из самых влиятельных людей в мире", – Мендель

      71 Читати новину українською
      Мендель видит Зеленского среди ведущих мировых лидеров / Коллаж 24 канала

      Юлия Мендель, пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского, обнародовала три правила качественных коммуникаций. А рядом с этим заявила, что украинский лидер становится одним из самых влиятельных в мире.

      Об этом Мендель написала на своей странице в фейсбуке, подводя итоги 7 месяцев своего пребывания на посту спикера президента Зеленского.

      Читайте также: Зеленский – это огромный сюрприз для многих: эксклюзивное интервью с Сергеем Лещенко

      По словам пресс-секретаря Зеленского, среди достижений прошлого года стоит выделить "первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом". 

      Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020,
      – написала Мендель.

      Вместе с этим Мендель назвала важнейшую задачу для менеджеров коммуникации в 2020 году: "Изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила".

      Заметим, что в сентябре 2019 Владимира Зеленского уже называли одним из величайших лидеров мира (так сказал тогда советник президента Андрей Ермак). Высказывание породило немало мемов в сети.

      Также Мендель описала три правила качественных коммуникаций:

      • Не отправлять месседжи без контекста: ведь такие месседжи не имеют значения.
      • Не оправдываться, а объяснять позицию: ибо оправдания ставят в заранее проигрышную позицию.
      • Коммуницировать с идеей или лидером: так как коммуникация хлама или пустоты – это обман.

      Обратите внимание: Как правильно оценивать новогоднее поздравление президента?

      Прогноз погоды на 4 января: морозов не предвидится, но будет снежно
      сегодня
      243
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Юлия Мендель
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:34 Это был постапокалипсис: впечатляющий рассказ "киборга" о боях за Донецкий аэропорт
      Віталій Дейнега 155
      3 января , 22:47 Во сколько нужно лечь спать, чтобы выспаться: таблица
      Едуард Хомченко 2517
      3 января , 22:33 Главные новости 3 января: новый "слив" из кабинета Трубы, поездки нардепов в ОАЭ, дело Арбузова
      Ірина Кошанська 303
      3 января , 21:49 Зеленский может не чувствовать, что идет по сценарию Авакова, – Лещенко
      Олена Трибушна 204
      3 января , 21:36 Канал для оккупированных территорий будет рассказывать, куда движется Украина, – Трибушная
      Ірина Кошанська 197
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук