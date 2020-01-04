Зеленский "превращается в одного из самых влиятельных людей в мире", – Мендель

Юлия Мендель, пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского, обнародовала три правила качественных коммуникаций. А рядом с этим заявила, что украинский лидер становится одним из самых влиятельных в мире.

Об этом Мендель написала на своей странице в фейсбуке, подводя итоги 7 месяцев своего пребывания на посту спикера президента Зеленского.

Читайте также: Зеленский – это огромный сюрприз для многих: эксклюзивное интервью с Сергеем Лещенко

По словам пресс-секретаря Зеленского, среди достижений прошлого года стоит выделить "первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Time с украинским президентом".

Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020,

– написала Мендель.

Вместе с этим Мендель назвала важнейшую задачу для менеджеров коммуникации в 2020 году: "Изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила".

Заметим, что в сентябре 2019 Владимира Зеленского уже называли одним из величайших лидеров мира (так сказал тогда советник президента Андрей Ермак). В ысказывание породило немало мемов в сети.

Также Мендель описала три правила качественных коммуникаций:

Не отправлять месседжи без контекста: ведь такие месседжи не имеют значения.

Не оправдываться, а объяснять позицию: ибо оправдания ставят в заранее проигрышную позицию.

Коммуницировать с идеей или лидером: так как коммуникация хлама или пустоты – это обман.