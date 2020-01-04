Зеленський "перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі", – Мендель

Юлія Мендель, прессекретарка Президента України Володимира Зеленського, оприлюднила три правила якісних комунікацій. А поруч із цим заявила, що український лідер стає одним із найвпливовіших у світі.

Про це Мендель написала на своїй сторінці у фейсбуці, підсумовуючи 7 місяців свого перебування на посаді речника президента Зеленського.

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За словами прессекретарки Зеленського, серед досягнень минулого року варто виділити "перший профайл українського президента в The New Yorker і першу обкладинку Time з українським президентом".

Поки український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин у 2020,

– написала Мендель.

Разом із цим Мендель назвала найважливіше завдання для менеджерів комунікації у 2020 році: "Змінити імідж України на міжнародній арені, змінити його для нас, українців, пояснити, що в єдності наша сила".

Зауважимо, що у вересні 2019 Володимира Зеленського вже називали одним із найвеличніших лідерів світу (так сказав тоді радник президента Андрій Єрмак). Вислів породив чимало мемів у мережі.

Також Мендель описала три правила якісних комунікацій:

Не надсилати меседжі без контексту: адже такі меседжі не мають значення.

Не виправдовуватися, а пояснювати позицію: бо виправдання ставлять у заздалегідь програшну позицію.

Комунікувати з ідеєю або лідером: бо комунікація непотребу чи порожнечі – це обман.

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