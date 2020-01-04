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      Зеленський "перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі", – Мендель

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      Мендель бачить Зеленського серед провідних світових лідерів / Колаж 24 каналу

      Юлія Мендель, прессекретарка Президента України Володимира Зеленського, оприлюднила три правила якісних комунікацій. А поруч із цим заявила, що український лідер стає одним із найвпливовіших у світі.

      Про це Мендель написала на своїй сторінці у фейсбуці, підсумовуючи 7 місяців свого перебування на посаді речника президента Зеленського.

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      За словами прессекретарки Зеленського, серед досягнень минулого року варто виділити "перший профайл українського президента в The New Yorker і першу обкладинку Time з українським президентом". 

      Поки український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин у 2020,
      – написала Мендель.

      Разом із цим Мендель назвала найважливіше завдання для менеджерів комунікації у 2020 році: "Змінити імідж України на міжнародній арені, змінити його для нас, українців, пояснити, що в єдності наша сила".

      Зауважимо, що у вересні 2019 Володимира Зеленського вже називали одним із найвеличніших лідерів світу (так сказав тоді радник президента Андрій Єрмак). Вислів породив чимало мемів у мережі.

      Також Мендель описала три правила якісних комунікацій:

      • Не надсилати меседжі без контексту: адже такі меседжі не мають значення.
      • Не виправдовуватися, а пояснювати позицію: бо виправдання ставлять у заздалегідь програшну позицію.
      • Комунікувати з ідеєю або лідером: бо комунікація непотребу чи порожнечі – це обман.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Мендель Володимир Зеленський Президент України
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