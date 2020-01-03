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      Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

      Як правильно оцінювати новорічне привітання президента?

      598
      Володимир Зеленський / Скрін з відео

      Досить часто наші оцінки є суб'єктивними та упередженими. Якщо нам подобається людина, то ми бачимо в тому, що вона робить сильне і добре.

      І не помічаємо слабке і погане. І навпаки, якщо нам людина байдужа або не подобається, то ми бачимо більше негативу і не помічаємо щось хороше.

      Для того, щоб оцінювати виступи, тексти, інтерв'ю більш об'єктивно існує такий підхід.

      До теми: Для мене справді є різниця, – Вакарчук віршем відповів на новорічне вітання Зеленського

      Потрібно письмово відповісти на чотири питання:

      1. Що було в промові? (Тут просто максимально стисло, по суті, але одночасно максимально повно описують що відбулось. Це робиться для того, щоб нагадати собі всі важливі аспекти промови і не дати емоціям засліпити себе і забути щось важливе.)

      2. Що сподобалось в промові? Що було найсильніше і чому?

      3. Що не сподобалось? Що можна було зробити краще? (Зверніть увагу на конструктивність критики в цьому питанні. Таке питання зменшує конфлікт і залишає можливість для покращення через конкретні дії. Наприклад, в промові Президент України сказав "какая разница". А як можна було сказати краще, щоб передати основну ідею об'єднання і при цьому не образити важливі ідеї і переконання людей?)

      4. Висновок. Ваша оцінка в цілому. Рекомендація, що робити.

      Цікаво порівняти як ваша оцінка промови президента зміниться, якщо ви використаєте цей підхід.

      Найбільш корисним для мене цей підхід виявляється під час інтерв'ю та оцінки науковий статей, які я реферує. Коли його не використовую – просто пишу "сподобалось чи ні" і пару деталей. А з цим підходом у мене нотатки стають більше детальними і, сподіваюсь, більш об'єктивними.

      Я би хотів побажати всім в Новому боці більше добра, об'єктивності, та конструктиву.

      Яким було новорічне привітання Володимира Зеленського: дивіться відеозапис на сайті 24 каналу

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      Автор: Тимофій Милованов
      Теги: Новини України Новини політики Новорічні свята Володимир Зеленський Публікації
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