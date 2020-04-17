Зеленский прокомментировал рекордное количество правок к законопроектам о землях и банках
К законопроекту о земле нардепы внесли более 5 тысяч правок, а о банках – более 16 тысяч. Владимир Зеленский заявил, что до сих пор в Украине не было проекта закона, который бы парламентарии вносили столько правок.
Активность депутатов во внесении правок в законопроекты президент прокомментировал на "Свободе слова" Савика Шустера.
Узнайте больше Зеленский выступил на "Свободе слова": главные тезисы
За все годы независимости Украины, я уверен, не было законопроектов, в которых бы было от 5 до 16 тысяч правок,
– отметил Зеленский.
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