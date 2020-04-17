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      Зеленський прокоментував рекордну кількість правок до законопроєктів про землю та банки

      - Читать новость на русском
      Зеленський про правки до законопроєктів / pravda.com.ua

      До законопроєкту про ринок землі нардепи внесли майже 5 тисяч правок, а про банки – понад 16 тисяч. Володимир Зеленський заявив, що досі в Україні не було проєкту закону, в який би парламентарі вносили стільки пропозицій та поправок.

      Активність депутатів у внесенні правок до законопроєктів президент прокоментував на "Свободі слова" Савіка Шустера".

      Дізнайтесь більше Зеленський виступив на "Свободі слова": головні тези

      За всі роки незалежності України, я впевнений, не було законопроєктів, в яких би було від 5 до 16 тисяч правок,
      – зазначив Зеленський.

      Він наголосив, що прийняття законів про ринок землі та банки необхідне, бо забезпечить допомогу від МВФ. "Це умови, одну з них (прийняття закону про землю – 24 канал) ми вже виконали, залишається закон про банки", – додав президент. 

      До слова, Зеленський порівняв необхідність кредиту МВФ для України з виживанням людини без води впродовж тижня або значенням крові для організму.

      Що відомо про правки до законопроєктів та їхній розгляд

      • Після першого читання до законопроєкту про ринок землі народні депутати подали 4 тисячі 18 правок.
      • Пропозиції та поправки розглянули. І у ніч на 31 березня Рада ухвалила закон в цілому.
      • Щодо законопроєкту про банки, то нардепи 30 березня підтримали його у першому читанні. Згодом до так званого "антиколомойського" законопроєкту подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів – нардепи від "Слуги народу".
      • До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже, не може бути схваленим парламентом в цілому.

      Що відомо про співпрацю України та МВФ

      • У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
      • Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Гроші Володимир Зеленський Законодавство Ринок землі Банки МВФ Транш МВФ Новини політики
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