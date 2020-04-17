Зеленський прокоментував рекордну кількість правок до законопроєктів про землю та банки

До законопроєкту про ринок землі нардепи внесли майже 5 тисяч правок, а про банки – понад 16 тисяч. Володимир Зеленський заявив, що досі в Україні не було проєкту закону, в який би парламентарі вносили стільки пропозицій та поправок.

Активність депутатів у внесенні правок до законопроєктів президент прокоментував на "Свободі слова" Савіка Шустера".

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За всі роки незалежності України, я впевнений, не було законопроєктів, в яких би було від 5 до 16 тисяч правок,

– зазначив Зеленський.

Він наголосив, що прийняття законів про ринок землі та банки необхідне, бо забезпечить допомогу від МВФ. "Це умови, одну з них (прийняття закону про землю – 24 канал) ми вже виконали, залишається закон про банки", – додав президент.

До слова, Зеленський порівняв необхідність кредиту МВФ для України з виживанням людини без води впродовж тижня або значенням крові для організму.

Що відомо про правки до законопроєктів та їхній розгляд

Після першого читання до законопроєкту про ринок землі народні депутати подали 4 тисячі 18 правок.

народні депутати подали Пропозиції та поправки розглянули. І у ніч на 31 березня Рада ухвалила закон в цілому.

Щодо законопроєкту про банки, то нардепи 30 березня підтримали його у першому читанні. Згодом до так званого "антиколомойського" законопроєкту подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів – нардепи від "Слуги народу".

то нардепи Згодом до так званого "антиколомойського" законопроєкту Більшість авторів – нардепи від "Слуги народу". До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже, не може бути схваленим парламентом в цілому.

Що відомо про співпрацю України та МВФ